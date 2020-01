La Cascada de Hielo, un espectáculo invernal en Xico

Originario de Xico, un Pueblo Mágico ubicado a 19 kilómetros de Xalapa, la capital de Veracruz, Gustavo Suárez Flores creció rodeado de bellezas naturales, ríos, riachuelos y cascadas.



Como guía de turistas en el Sendero del Ocelote, la Cascada de Texolo, a Gustavo le nació el interés de conocer más los rincones de toda la región y empezó a practicar el montañismo, convirtiéndose en guía de cascadas, cañadas y senderos en toda esta zona de los municipios de Xico y Perote.



Sus paisanos le decían que Xico tenía como 30 cascadas, pero él, con un grupo de amigos, ha logrado registrar al menos 40. Entre ellas, se encuentra “La hielera” o la “Cascada de hielo”, un cuerpo de agua que durante el invierno ofrece un espectáculo a los visitantes y cuyas fotos, tomadas en el recorrido que realizó el pasado diciembre, comparte a alcalorpolitico.com.



De los cuatro años que ha visitado ese punto —ubicado entre los límites de los municipios de Xico y Perote— sólo en dos ocasiones la ha encontrado convertida en hielo.



“Algunas personas conocen a esa cascada con el nombre de ‘La Hielera’. Nos han dicho que durante una época, la gente de Coatepec subía ahí a traer hielo. Abajo hay una peña que se llaman ‘Los Cuajaderos’, una peña de 200 metros de altura que mucha gente confunde con la peña del Cofre de Perote, viniendo de Xico y Tembladeras. La ruta es Laguna Seca-Cuajaderos-La Hielera. En general todos la conocen ahora como ‘La cascada de hielo’. Desde hace cuatro años he ido. Esta es la segunda ocasión que la encuentro congelada”, nos comenta en la entrevista.



En su cuenta de Facebook, Tavo Suárez dice que en el pasado mes de diciembre visitó esta zona del Parque Nacional Cofre de Perote “junto con los compañeros del grupo Pata de Cabra de Coatepec”.



“Fue una larga travesía que duró prácticamente todo el día, pero la recompensa fue magnifica. Nos reunimos a las 6:20 am en Xico para transportarnos a Paso Panal, donde iniciamos la caminata y en ella aparte de la exploración del camino, subimos a paso lento por más de 5 horas desde los 3000 metros sobre el nivel del mar hasta los 4000 msnm, llegando así a la majestuosa cascada de hielo”.



“Amigos probablemente está cascada se encuentre en territorio xiqueño. Hace falta estudiar un poco los límites territoriales de Perote y Xico, pero la cascada se ubica justamente en éstos límites. De igual manera, de no encontrarse en territorio de Xico deben visitarla. Estas fechas son estupendas para hacerlo, las temperaturas favorecen a la estabilidad de su hielo y la vistas que se pueden apreciar son sin duda estupendas”, dejó escrito en Expediciones Nómada Xiqueño el pasado 3 de enero de 2020.



“Me gusta mucho el agua, los ríos y sobre todo las cascadas”, indica Gustavo Suárez Flores al refrendar que cuenta con el registro fotográfico, los nombres y la ubicación de casi todas las cascadas que han encontrado.



Esta actividad la inició hace cuatro años. “Realizamos toda la investigación de campo. La ubicación, la ruta, el nombre que los lugareños utilizan. Algunos nombres no los sabemos y es ahí cuando nos damos a la tarea de investigar si alguien más conoce la cascada”.



De las 40 cascadas ubicadas tienen el nombre de 30. “Son nombres que la gente nos ha dado, porque las conocen y saben de su ubicación”.



La naturaleza, su vocación



Desde niño, nos dice, Gustavo Suárez Flores, le gustaba andar en bicicleta y caminar entre cafetales, bosques y cañadas, conocer las plantas y los animales de la región.



Cuando empezó a trabajar en el Sendero del Ocelote, la Cascada de Texolo, conoció a muchas personas interesadas en la flora y ahí nació su vocación por la carrera de biología que casi concluye en la Universidad Veracruzana.



Maravillado y orgulloso de los rincones naturales de este municipio, empezó a organizar rutas con un grupo de amigos, con quienes ha ubicado estas cuarenta cascadas de la región y de las faldas del Cofre de Perote.



Empezó a ofrecer rutas a particulares, a grupos de personas interesados o a turistas de otras partes del país o el extranjero, para sacar recursos que le permitieran costear sus estudios de biología.



Hoy, Gustavo Suárez Flores está montado ya en este proyecto que ha denominado Expediciones Nómada Xiqueño, con una cuenta en Facebook y otra en Instagram, para ofrecer sus servicios como guía de cascadas, cañadas y senderos en los municipios de Xico y Perote. Lo que inició como un hobby hoy se está convirtiendo en un trabajo profesional.



—Eres un xiqueño orgulloso de tu tierra, de tu origen.



“Demasiado. Me gusta mucho compartir lo que tenemos en la región de Xico. En este trabajo de la cascada de Texolo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. Me gusta presumir mucho de dónde vengo y que hay gente sobresaliente en Xico. Hoy me estoy adentrando mucho más en la montaña”.



—¿Qué es lo que más te impresiona de la región?



“La altura. Xico está desde los mil hasta los casi 4 mil metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos barrancas muy prolongadas, muchas cañadas y muchas cascadas”.



Gustavo Suárez Flores sigue atendiendo a los visitantes del Sendero del Ocelote, la Cascada de Texolo y ahora ya arranca con Expediciones Nómada Xiqueño, para ofrecer rutas personales, grupales o familiares.



Su oferta incluye un trabajo de concientización entre los visitantes de cuidar la naturaleza, ya que esa es no solo su convicción profesional sino personal.



Quienes gusten contactar a Gustavo Suárez Flores pueden llamarle a su teléfono móvil 2281 85 39 60 o en sus cuentas de Facebook Expediciones Nómada Xiqueño, Tavo Suárez o Sendero del Ocelote, Cascada de Texolo.