La cultura de simulacros es nueva; la mejor estrategia es la repetición: PC Estatal

La secretaria de Protección Civil de Xalapa, Guadalupe Osorno Maldonado, señaló que la difusión del simulacro se llevó a cabo mediante redes sociales y con la modalidad virtual evaluarían el desempeño del mismo; “también hicimos capacitaciones abiertas al público en general para construir una hipótesis y poder evaluar los simulacros y también tuvimos capacitaciones específicas para escuelas en modalidad virtual”, comentó.Informó que se contó con la participación de personal de 984 inmuebles estatales, 190 municipales y mil 657 federales, y se manejó la hipótesis de un sismo de 8.9 grados de magnitud y epicentro en Guerrero, que afectarían viviendas, edificios públicos y privados, escuelas, entre otros.Refirió que los trabajadores tardaron cerca de 4 minutos en salir del Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa.Por su parte, Carlos García, brigadista del Palacio de Gobierno, dijo no tener un número de cuántos trabajadores realizaron este simulacro, ya que algunos podrían estar de licencia o no haber acudido.Sobre la implementación de simulacros, Osorio reconoció que esta es reciente, “hace apenas 20 años no había esta cultura de los simulacros, es una cuestión incipiente pero, sin embargo, cada vez tenemos más la participación de todos”, dijo.Ante el cuestionamiento sobre si Veracruz está preparado para vivir un sismo con la magnitud del simulacro, la Secretaria comentó que la preparación es constante, “no podemos decir que estamos preparados por que ahí se acaba; tenemos que seguir trabajando de manera cotidiana para recordarnos esto. La mejor estrategia que tenemos para los protocolos es la repetición”.Por otro lado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió a la población seguir el protocolo de sismos y prever riesgos; “estos hechos es responsabilidad de todos, de toda la sociedad cuando escucha una alarma sísmica tenemos que atender de inmediato las indicaciones de desalojar los inmuebles, de ponerse en resguardo. Hay protocolos sobre todo en oficinas públicas pero los derrumbes no sólo se dan en los edificios públicos también se dan en las casas privadas”.El Gobernador Instó a mantenerse informado mediante las redes sociales, ya que dijo que pueden colaborar mucho descargando las aplicaciones de alarma sísmica y advirtiendo de estas a familiares.