La cultura musical de Xalapa impacta en su población: Elsileny Olivares Riaño

“Proyecto iniciado en el 2018, nos postulamos para el 2019 pero no se aceptó, hasta este año en que se da la inclusión de Xalapa en la red de Ciudades Creativas de la UNESCO, suceso que ocurre durante el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible”.La maestra Elsileny Olivares nos explica que la cultura musical impacta en la gente, en una ciudad como la nuestra con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, el Instituto Superior de Música, la facultad de Música de la Universidad Veracruzana, los maestros, los alumnos, de folklor, de jazz, música clásica, impacta en grupos del nivel de Los Aguas Aguas, Los Sonex.“Hicimos un trabajo que permite mostrar cómo esa fortaleza impacta en la ciudad, en el desarrollo de la población. Cultura musical que se percibe en sus calles, cuando uno está en el centro de la ciudad escucha a la marimba, algún rockero afuera de un banco, estudiantes que dan conciertos inesperados en algún parque o calle céntrica, el movimiento musical es fuerte”.Mencionó que además de Xalapa hay otras ocho ciudades de México que pertenecen a esta red: Ensenada, Guadalajara, Mérida, Morelia, Puebla, Querétaro, San Cristóbal de las Casas y Ciudad de México, poblaciones que han decidido colocar la creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local.“Un hito histórico. Entramos a una convocatoria de Red de Ciudades Creativas con proyectos a largo plazo, que plantean la creación de un Museo de la Música, que tenga un archivo digital que pueda ser consultado por alumnos, docentes, ciudadanos en general”.La maestra Olivares Riaño destaca que, con la inclusión a la Red de la UNESCO, Xalapa podrá participar en intercambios culturales y de saberes con 295 ciudades que ya la conforman, para consolidar en este municipio proyectos como el Museo de la Música, que ofrezca exposiciones virtuales, conciertos didácticos, actividades para empezar el proyecto”.Destacó que “para garantizar el seguimiento y conclusión de los proyectos se formó un comité de postulación en el que intervino el Gobierno del Estado, el IVEC, el Ayuntamiento, la UV, lo que resulta en un clúster creativo denominado ‘Xalapa Creativa Lab’, integrado por representantes del Gobierno, la Academia, la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, que supervisará y asistirá la ejecución de los macro proyectos en coordinación con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y emitirá convocatorias anuales para sumar nuevos proyectos estratégicos para la ciudad, a los cuales se les brindará asesoría, vinculación, promoción y apoyo en la procuración de fondos”.Convencida, Elsileny Olivares Riaño expresó que “el arte puede mejorar una sociedad, estoy muy contenta de haber participado en estos proyectos, que a veces no se ven pero que se convierten en un grano de arena. Hice lo que correspondía para que la ciudad ganara”.Xalapa se beneficia al unirse a la red al compartir buenas prácticas y desarrollar vínculos que asocien a los sectores público y privado y a la sociedad civil para:- Reforzar la creación, la producción, la distribución y la difusión de actividades, bienes y servicios culturales.- Desarrollar polos de creatividad e innovación y aumentar las oportunidades al alcance de los creadores y profesionales del sector cultural.- Mejorar el acceso y la participación en la vida cultural, particularmente en beneficio de grupos desfavorecidos y personas vulnerables.- Integrar plenamente la cultura y la creatividad en sus planes de desarrollo sostenible.Los beneficios, en lo particular, están plasmados en el Plan de Acción a cuatro años que se desarrolló para presentar la candidatura de Xalapa a la red de la UNESCO y comprende seis macro proyectos estratégicos:- Museo de la Música (Orquesta Sinfónica de Xalapa/Universidad Veracruzana).- Plataforma de Comercialización NFT (Habitante/Artolin/Artist Liberation Front).- Taller de Creación de Instrumentos Musicales (Festival Internacional de Música y Laudería/Ayuntamiento de Xalapa).- Laboratorio de Producción Audiovisual Cauz (Cauz, Foro & Librería).- Programa de Intercambios en Educación Musical (Universidad Veracruzana/Festival Internacional de Música y Laudería).- Sala de Conciertos de Música Popular (CAUZ Foro & Librería).“Me resultó grato asistir a una reunión de trabajo al Ayuntamiento y no me esperaba recibir un reconocimiento. Por lo general estos proyectos no salen, se quedan varados. En esta ocasión se sumaron muchas voluntades. Nos agradecieron darle continuidad. En fecha próxima vendrá el representante de UNESCO para darle formalidad”.Costó mucho, por estadísticas, justificaciones, gente que nos apoyó de otros Estados, de otras orquestas, cultura. Eso impacta al turismo, al desarrollo de la sociedad. La industria musical es fuerte, compositores, solistas, cantantes.Cada proyecto tiene un líder que, a su vez, firmará un Convenio con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) para desarrollar un trabajo colaborativo de procuración de fondos. La meta es atraer una inversión de hasta un millón de dólares en los próximos cuatro años.A la fecha, la FUMEC ha movilizado más de 175 millones de dólares para programas centrados en el impulso de la innovación en emprendedores, empresas y ecosistemas regionales en América y en Europa, en colaboración con el sector público y privado.