La Euro Hispanoamericana se niega a protegerme, acusa estudiante xalapeña

Pese a que el supuesto secuestro ocurrió fuera de las instalaciones de la institución y que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha procesado a los presuntos responsables, Jessica Paola Preza Ávila acusó a la Universidad Eurohispanoamericana (UEH) de no actuar para proteger su integridad física, ya que sostuvo que los aparentes implicados en esta privación y agresión eran sus compañeros de clases.En conferencia de prensa, la estudiante del sistema sabatino del sexto semestre de la licenciatura en Educación Física y Nutrición Deportiva y su madre, Rocío Ávila Mejía, indicaron que el hecho ocurrió pasado 10 de agosto, cuando al salir de una reunión con amigos, Vladimir “N” y Karen “N”, en complicidad con otro alumno de nombre Luis David “N”, la agredieron y no la dejaron salir de su coche.“Me golpearon, me amenazaron, me dijeron que me iban a dejar tirada en Banderilla, yo confié porque tenía tres años de amistad con Karen, ella iba a mi casa, a reuniones, después me enteré que la persona iba alcoholizada y drogada; yo lo viví, están todas las pruebas. Vi todo, los golpes y todo, estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico, no he podido recuperarme”.Explicó que ante lo que ocurría llamó al 911 y terminó por ser rescatada por policías.“Quienes me bajaron de la camioneta donde me llevaban privada de mi libertad y me resguardaron, esto ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas, frente al parque Doña Falla”, dijo.Jessica Paola afirmó que denunció los hechos y el caso fue turnado a la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito de Xalapa, a cargo de Suria Susana Wong Palmeros, quien se encuentra integrando la carpeta de investigación y ordenó resguardar su integridad física en los alrededores de su domicilio.Tras acudir a la Fiscalía, pidió a la Universidad Eurohispanoamericana el apoyo para que resguardaran su integridad física dentro del plantel, aunque supuestamente recibió “malos tratos” por parte del director académico, Emilio Faibre.“Quien manifestó que a nombre de la rectora Ruth María Rodríguez Pérez, lo único que podían hacer era cambiarme de salón, pero que no se comprometían a resguardar mi integridad física, porque no había un documento oficial por parte de la Fiscalía que les indicara tal petición, pues la denuncia no era importante para ellos”, dijo.Agregó que días después, ya con un documento emitido por la Fiscal en el que le solicitaba a las autoridades universitarias dieran a conocer de qué manera resguardarían su integridad física dentro de la institución, contestaron que no tenían por qué responder pues los acontecimientos no pasaron en el campus.“Nos dirigimos a hablar con el otro abogado, que se hace llamar Vicerrector, de nombre Miguel Ángel Fabiel (...) quien le lanzó un manotazo a mi madre al momento de estarle enseñando el oficio para que le firmara el acuse. Y le dijo a mi madre que él no respondería nada y retó a mi madre de manera soberbia prepotente y humillándola, agregando que él ni nadie de la Universidad respondería ese oficio emitido por la Fiscalía”, dijo.Jessica Paola explicó que también solicitó el reglamento del estudiante, el cual establece normas que sancionan a los alumnos que incurren en actos criminales dentro y fuera de la escuela, pero a la fecha tampoco le han entregado el reglamento.“En otra ocasión me presenté con mi madre para pedirles que me apoyaran con mis clases, que por favor me dejaran por lo menos tomarlas de manera virtual y ellos también se negaron, argumentando que la Secretaría de Educación de Veracruz ya les había prohibido dar clases virtuales, y sólo accedieron que fuera las clases a través de tareas por medio de correos electrónicos, pero sólo por tres sábados, porque argumentaron que posteriormente sí tenía que presentarse a clases presenciales y además en otro salón y con otros maestros”.También expuso que ante “el nulo apoyo” por parte de la rectora Ruth María Rodríguez Pérez, optó por darse de baja de manera temporal, llevando un escrito en el que explicaba que lo hacía porque la institución la dejó “a la deriva” y no quiso resguardar su integridad física, documento que según ella, tampoco quisieron firmarlo de recibido.“Mi temor es que para el año siguiente que regrese a retomar mis estudios, las autoridades universitarias tomen alguna represalia en contra de mi persona por las declaraciones que estoy dando ahora y que son la verdad de los hechos.“Por lo tanto, imploro al señor gobernador Cuitláhuac García, me brinde su apoyo para que pueda retomar mis estudios y no haya represalias en mi contra, pues no quiero perder mis estudios profesionales”, concluyó.