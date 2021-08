El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que el grupo delictivo “La Familia Michoacana” ha perpetrado actos de violencia en Veracruz e incluso apoyó a candidatos en las pasadas elecciones por las Alcaldías, específicamente en los municipios de Jesús Carranza y Sayula de Alemán.



El mandatario comentó lo anterior al felicitar en conferencia de prensa a autoridades de la Ciudad de México por la captura de Jovanni “N”, alias “El Vani”, presunto integrante de la organización criminal.



“El Vani”, detalló García Jiménez, es presunto responsable intelectual de “varios delitos” en los municipios mencionados donde tenía intereses y apoyó a personajes como el alcalde de Sayula de Alemán con licencia y excandidato del PRD-PAN-PRI por la diputación federal de Minatitlán, Fredy Ayala González.



“Acá en Veracruz tenía intereses presuntamente de ser el presunto autor intelectual de varios delitos en la zona de Jesús Carranza y Sayula de Alemán. Es una de los personas que un servidor dejó entrever aquí que empezaba a tener relación con candidatos y precandidatos a las Alcaldías”, indicó en conferencia de prensa.



En junio pasado, cabe recordar, el Gobernador ya había acusado que el entonces candidato del Partido del Trabajo (PT) por la Alcaldía de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, fue quien provocó disturbios en los cuales se quemaron boletas electorales, aludiendo que grupos criminales estarían implicados en los hechos.



En aquella fecha, afirmó que Rueda Canseco, con infiltrados, incitó a la población a atacar a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que intentaban apoyar en el trasladado de paquetería electoral a Xalapa, donde se definiría al ganador de las elecciones.



Asimismo, aclaró que no fue la población la que participó en el altercado con la Policía y afirmó que en el sitio estuvieron personas enviadas por Ayala González.



“Detrás de ellos estaba un personaje de malandros. Vamos investigar por qué incitaron a la población para que respondiera así”, dijo García Jiménez en junio.



“Recuerden que fue una elección polémica a la Alcaldía de Jesús Carranza, que hubo una cuestión de violencia, una elección difícil de sacar porque se opusieron al conteo, a que se trasladaran las urnas a Xalapa”, manifestó.



García Jiménez insistió que dichos “malandros” que fomentaron los enfrentamientos con la policía en esa zona y que quemaron la documentación electoral eran integrantes de “La Familia Michoacana”.



Incluso, el mandatario aseveró que este intento de “penetración de las instancias municipales” en el sur de Veracruz, tenía que ver con los negocios de traslado de mercancías en el Istmo de Tehuantepec, por el proyecto que se está realizando allí (Corredor Interoceánico).



“Son de las bandas que pretendían asentarse ahí y querían generar una base social a través de apoyar candidatos. Entonces el día de hoy la Coordinación Estatal para la Construcción de La Paz, acordamos apoyar a la Fiscalía de la Ciudad de México para acordar lo que nosotros ya veníamos indagando desde hace tiempo”, indicó.



En este sentido, el titular del Ejecutivo pidió nuevamente a los Alcaldes y Alcaldesas electas que no permitan que se les acerquen personajes que pudieran estar vinculados a la delincuencia organizada.



“Que no entren en contacto con ellos. Tenemos las puertas abiertas a todos, para las denuncias de extorsión e impedir que esta delincuencia se vaya asentando. Aquí ya no hay pacto con ningún grupo”, reiteró al decir que este fin de semana se reportó la detención de integrantes de dos bandas.



“Unos favorecidos en una época y otros recientemente, grupos delincuenciales que actúan en el Estado, pero se toparon con pared y vamos por todos. No lo hacían gobiernos anteriores o los trataban bien”, precisó al referir que no tiene miedo a ningún grupo delincuencial.