La felicidad está en el respeto, señala sacerdote Ángel Espinosa

En la mentira, el odio, la venganza y la violencia no está la felicidad, indicó el padre Ángel Espinosa de los Monteros, quien agregó que es importante pensar que la felicidad está fundamentalmente en el perdón, en el respeto.



"Vengo a hablar a los adultos de un tema que nos interesa a todos, que es la felicidad. Vivimos sometidos al cómprate, ten más cosas, debes de tener una mejor casa y más, como si la vida fuera sólo comprar y eso ayuda a vivir una vida un poquitín más alegre pero no lo es todo".



El conferencista añadió que para poder tener la felicidad se debe buscar primeramente en Dios pero también no olvidar las seis columnas que sostienen la vida humana y que son la formación de la conciencia, de la inteligencia, del corazón, del carácter, de la voluntad y de la espiritualidad.



Al ofrecer una conferencia para adolescentes y adultos en Orizaba, dijo que la paz no significa no tener problemas sino en medio de esto poseerla porque se privilegia lo antes mencionado y que a los lugares que acude en donde es evidente la violencia e inseguridad, comparte todo lo que sabe para promover la paz.