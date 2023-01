Integrantes del Colectivo Solecito indicaron que no ha habido acercamientos con la fiscal general Verónica Hernández Giadans en lo que va de esta administración, lo cual es lamentable.Blanca del Carmen Leiva, quien forma parte de esa agrupación de familiares de desaparecidos, comentó que su vocera, Lucía Díaz Genao, ha comentado que en otros años el fiscal “siempre estaba presente”, pero ahora no ocurre lo mismo con Hernández Giadans.Dijo desconocer cuánta carga de trabajo tenga esa funcionaria, pero considera que siempre es posible atender a la gente y ellas también necesitan saber que la autoridad las escucha y les da su apoyo, pero no hay comunicación con la Fiscal General del Estado y eso sólo les hace sentir que no le interesa mucho la búsqueda que hacen de sus seres queridos desaparecidos.Mencionó que, si la funcionaria se reuniera con ellas una vez cada seis meses o al menos una vez al año, eso “hablaría muy bien de ella”.Blanca del Carmen Leiva indicó que en lo que se refiere a las desapariciones hay mucho qué decir, porque además es un tema que tiene muchas facetas, desde el momento en que desaparece alguien y en automático se le etiqueta de que “andaba en malos pasos”; sin embargo, eso no es verdad en muchos de los casos.