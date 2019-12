La gente no es feliz, vive con miedo y preocupación: Sacerdote

La realidad que se vive no corresponde a la realidad que presentan los gobiernos, consideró el sacerdote de la iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa.



Y es que dijo que lo que afirman las autoridades sobre un cambio no se ha dado, pues la gente no está más contenta, sino que vive con miedo y preocupación.



"No nos toca calificar pero compartimos lo que está pasando, la gente no está contenta, está preocupada, tiene miedo, está pasando necesidades. Los programas se están ajustando o no, pero mientras hay gente sin medicamentos ni alimento. Se habla de que la gente está contenta pero la realidad no corresponde con el punto de vista de los gobiernos", abundó.



El sacerdote lamentó que aunque se observan más mandos operativos no hay resultados aún y la violencia, la extorsión y el cobro de piso continúa.



"Lo que se afirma de que ha habido un gran cambio no se ha dado, yo no puedo decir a nivel país pero acá vemos que medicina no hay, empleo no hay y veo que hay más guardias, más policías pero sigo escuchando a la gente que la tienen amenazada y todavía no vemos resultados", detalló.



Finalmente, consideró que el primer paso para una transformación es admitir la realidad, algo que no ha hecho el Gobierno federal y estatal.



"No estamos para aprobar o desaprobar sabemos que se habla de una transformación y no es tan fácil, pero creo que el primer paso para recuperarse de cualquier cosa es reconocer la realidad y, por ejemplo, la corrupción casi no ha bajado nada, hay una impunidad tremenda y no cuadra el punto de vista de las autoridades con la realidad", finalizó.