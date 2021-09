Con construcciones que no en todas las comunidades se observan, La Guadalupe, perteneciente al municipio de Castillo de Teayo, en el norte de Veracruz, es considerada una localidad progresista, que en las últimas 3 décadas ha logrado notorio desarrollo en infraestructura y calidad de vida.



Una razón poderosa son las divisas que los residentes reciben de los alrededor de 300 paisanos que desde este pueblo han emigrado a Estados Unidos, así como otros 500 que se han diseminado en las grandes urbes del país, donde ejercen actividades profesionales y que también envían dinero a sus familiares radicados aquí.



El ingeniero agrónomo Aurelio Paredes Cardona, ex presidente de la Junta de Mejoras de esta localidad, consideró que eso, en buena medida, y aunado al trabajo recio de los residentes, La Guadalupe tiene construcciones que la hacen parecer una pequeña ciudad, con el 85% de sus calles pavimentadas.



A su vez, el profesor jubilado, Palemón Hernández, hizo notar que en este lugar un alto porcentaje son profesionistas, particularmente docentes, doctores e ingenieros, quienes ejercen en diferentes lugares, y también han ayudado a que en la comunidad existan viviendas sólidas, que resistieron los embates del huracán Grace el pasado 21 de agosto.



Pero en el pueblo también hay pobreza, marginación y casa endebles, atajó por separado la señora Rode Vera Godínez, agente municipal en funciones.



En entrevista, señaló que alrededor de 60 viviendas tuvieron afectaciones, de las cuales unas veinte fueron las más dañadas, en tanto que una prácticamente quedó desbaratada. Por suerte, informó, desde la tarde de este martes se logró reestablecer la energía eléctrica, que estuvo suspendida once días.



Además, dijo, unos 200 productores tienen pérdidas en sus cultivos, en tanto que la estructura metálica en forma de arco para dar la bienvenida al pueblo no soportó los poderosos vientos y se desplomó.



Para muchos la caída de la estructura les pegó en el orgullo, porque era una especie de símbolo de progreso, ya que ninguna otra comunidad tiene un arco de bienvenida ni el acceso totalmente pavimentado con concreto hidráulico, confió un residente que prefirió omitir su nombre.



“Desde el sábado y como han podido, las familias han iniciado la reconstrucción de techos, pero no hay ayuda oficial todavía”, planteó a la vez el profesor Adrián Castillo González, quien fue regidor en la administración municipal anterior.



De hecho, entre el lunes y este martes las brigadas de servidores de la nación, dependientes de la Secretaría de Bienestar, han estado levantando censo de daños, lo mismo que en otras comunidades de 28 municipios de la zona norte golpeados por el meteoro.



Sin embargo, hay quejas, ya que familias acusan que han quedado excluidos, según planteó la señora Rosa María Ramírez Delgado, vecina de la calle principal, quien mostró al reportero los daños en su domicilio.



Detalló que el huracán desprendió láminas en su pequeña tienda de abarrotes, lo mismo en el pórtico de su casa, donde, además, al venirse abajo la estructura provocó que parte de las paredes se fracturaran.



Pero lamentó que la persona que pasó a levantar el censo la excluyó debido a que los daños de referencia ocurrieron en la parte que ella utiliza como cochera.



“Me dijo el muchacho que esto no cuenta. Pero es parte de mi casa. Vio las láminas tiradas y las paredes abiertas, pero dijo que, como lo ocupo yo para garaje no entra”, reprochó la mujer tras mencionar que habría de insistir para que quede dentro del censo.



Por todo ello no se quitará el dedo del renglón, retomó la agente municipal Rode Vera. “Es cierto que la mayoría no tuvo afectaciones en sus casas, pero en sus parcelas sí. Y hay familias que sí necesitan la ayuda, porque no tienen de dónde para mejorar las viviendas. Por eso estaremos insistiendo para que lleguen los apoyos”, concluyó.