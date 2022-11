La guitarrista Consuelo Bolio dirigió a la Orquesta Sinfónica Nacional de Bellas Artes

Sin duda memorable fue el pasado fin de semana para la maestra Consuelo Bolio, quien tuvo a su cargo la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bellas Artes, en dos conciertos del programa 7 de la temporada, que se celebró el viernes y domingo en el Palacio Nacional de las Bellas Artes.“En Día de Muertos… ¡música y cuentos!” fue el programa del icónico grupo artístico nacional en que Mario Iván Martínez narró la historia de la flor de cempasúchil, el programa incluyó en “Flor sin Raíz”, de Patrick Johansson, y “La leyenda de los volcanes”, de Eduardo Gamboa.El concierto fue dirigido por la maestra Consuelo Bolio, artista de Baja California, radicada en Xalapa donde forma parte de la comunidad académica universitaria, como catedrática la Facultad de Música de la UV, así como de sus compañeros integrantes de la Orquesta de Guitarras de Xalapa.Los boletos volaron, pues desde inicio de la semana en que se realizaría el concierto, Palacio de Bellas Artes anunció que los boletos se agotaron para ambos conciertos. El celebrado el viernes a las 20:00 horas y el domingo a las 12:15.En las redes causó expectación y muchos comentarios, como el de Karla Keren Sierra quien comentó “Palacio de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica Nacional, Mario Iván Martínez, exquisito. Consuelo Bolio, directora. ¿Recuerdan cuando nos dijeron que “una guitarrista no puede ser directora de Orquesta?. Así amanecemos este 5, haciendo lo que dijeron que no se podía hacer ¡y más!¡Bravo Maestra Consuelo!…”“Feliz¡¡¡ muy emocionada y privilegiada por compartir este momento y logro musical con la maestra Consuelo Bolio. Tantas emociones al verla salir al podium que no puedo explicarlas con palabras, sino con grandes y fuertes abrazos”.Por supuesto que todos aquellos que no pudieron asistir, se volcaron en redes para felicitarla.