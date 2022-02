La Ley del Talión no es la solución a los conflictos: Iglesia de Tuxpan

Luego de que Tuxpan fue escenario de un ataque armado en el que murió un policía y otro resultó herido, el titular de la Diócesis de Tuxpan, Roberto Madrigal Gallegos, condenó todo acto de violencia.El prelado dejó en claro que aplicar la Ley del Talión, que permite cobrar afrentas “ojo por ojo y diente por diente”, no es el camino para la resolución de conflictos.La tarde de ayer la ciudad vivió un episodio crítico en cuanto a inseguridad, cuando un grupo de sujetos armados emboscó y perpetró el asesinato de un elemento de la Fuerza Civil y otro más resultó lesionado.Tras ello, la Secretaría de Seguridad Pública declaró Código Rojo e implementó un despliegue de patrullas y elementos con apoyo de instituciones armadas del Gobierno Federal, en tanto aseveró que el atentado no quedará impune.Y aunque el VI Obispo de la Diócesis de Tuxpan no citó en específico al suceso, dijo que la liturgia de este domingo, el séptimo del tiempo ordinario para los católicos, pide amar a los enemigos para romper el mal, pero no con más violencia, sino con la fuerza del bien.“La vida es sagrada y no tenemos derecho a quitársela a nadie. La Ley del Talión, ojo por ojo, no es la solución a los conflictos”, recalcó.Asimismo, subrayó que “en ningún caso se justifica ni podemos estar de acuerdo con la pena de muerte. Tenemos el derecho de exigir justicia cuando nos han causado algún daño, y esto está bien, pero si sabemos perdonar al que nos ha causado ese daño habremos actuado como auténticos cristianos”, concluyó.