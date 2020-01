La lucha seguirá hasta que se elimine la minería tóxica de Veracruz, advierten

La resistencia en contra de las empresas que buscan explotar la tierra, afectando el medio ambiente y la población continuará hasta que el Gobierno de la República y el gobernador Cuitlahuac García Jiménez anulen las concesiones y decreten a Veracruz libre de minería tóxica, advirtió el integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez Curiel.



Al participar en una reunión de información y organización sobre la defensa del territorio, en la parroquia de la Inmaculada Concepción de la localidad de Mozomboa, en Actopan, dijo que este viernes definieron el Plan de Trabajo 2020 y la ruta de la defensa del territorio.



Recordó que antes de concluir su mandato, el 30 de noviembre de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto entregó concesiones mineras en la zona de Chiconquiaco, Colipa y Yecuatla, por lo que el programa de defensa de las minas instaladas en Actopan y Alto Lucero se suma esa región de las montañas de Chiconquiaco.



“Estamos protegiendo esta tierra sagrada que el Papa Francisco llama la Casa Común, porque la minería tóxica arrasa con la naturaleza y deja a los pueblos con enfermedades, pobreza, sin agua, con tierra contaminada, sin producción agrícola, ganadera ni pesquera”, asentó.



En este encuentro de Mozomboa, dijo que cada día hay más ciudadanos que se suman a esta lucha.



“En contra de la minería tóxica, se han pronunciado más de 400 científicos del mundo, Presidentes Municipales, el Gobernador, diputados locales, la Iglesia Católica y más de 130 comunidades”, destacó.



Por su parte, el padre Urbano Domínguez Grijalva, oriundo de Actopan y párroco en Mozomboa, dijo que cada vez la gente de esta región es más consciente del gran peligro que significa la minería a cielo abierto.



“La minería tóxica ha causado un gran daño a la salud y al medio ambiente. Esto por la gran cantidad de minerales tóxicos que se aplican o que ahí se encuentran”.



Comentó que se ha generado una devastación de toda una región con especies endémicas, únicas en el planeta y también escasez de agua.



“Seguimos luchando para que la gente tome conciencia de este peligro que se avecina y se defienda el territorio, porque el derecho humano al agua es prioritario”, dijo.



Destacó que esta lucha que encabeza como sacerdote católico es parte de la pastoral social que promueve tanto el arzobispo Hipólito Reyes Larios como el Papa Francisco.



“El Papa nos ha hablado de la importancia de cuidar esta Casa Común que es nuestro planeta, amenazado por muchas cosas. Además, creer en Jesucristo implica sí la fe y la esperanza en un mundo mejor, pero también el compromiso social y la justicia” y concluyó comentando que este movimiento de resistencia nadie lo detiene.



En la reunión celebrada este viernes, participaron pobladores de Actopan, Tinajitas, La Reforma, La Presa, La Caña, Buenavista, Zoyacoautla, Xalapa, de los municipios de Actopan y Alto Lucero.



También estuvo presente Dimas Calixto Armas, coordinador de la casa de gestión de la diputada federal Claudia Tello Espinosa, del distrito 8 rural Xalapa, quien se ha opuesto a esta industria y llevado el tema al Congreso federal y ha participado de manera activa en las manifestaciones.



Durante este evento, Guillermo Rodríguez Curiel recordó que el fin de semana pasado el gobernador Cuitlahuac García Jiménez le encargó a la diputada Mary López que se promueva un Decreto para Decir No a la minería en Veracruz.



Cabe destacar que en Veracruz se han entrgado las siguientes concesiones mineras:



Caballo Blanco (título 216694), Caballo Blanco IV (218176), Caballo Blanco III (218457), Caballo Blanco V (218955), Lili (221040), Reyna Negra Fracción 2 (221152), Reyna Negra Fracción 3 (221374), Caballo Blanco VII (223282), Reducción Caballo Blanco II (224414), Reducción Caballo Blanco VI (224415), Reducción Reyna Negra Fracción 4 (224416), Caballo Blanco IX Fracción 2 (234277), Rey Negro (234279), C. B. 2 (234324), C. B. X-A (237440), C. B. 6 (239740), Caballo Blanco IX Fracción 1 (240776), C. B. 12 Reducción (243889), Caballo Blanco VIII Fracción 1 (243937), Caballo Blanco VIII Fracción 2 (243938) y C. B. 11 (246134)