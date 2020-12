La mayor parte de este año, calidad del aire en Xalapa fue de regular a muy mala

La titular de la Secretaria de Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA), María del Rocío Pérez Pérez, reveló que la mayoría de los días de este año, los municipios de Xalapa y Minatitlán registraron una calidad aire que fue de regular a extremadamente mala.



Al comparecer ante el Congreso del Estado por la Glosa del Segundo Informe del Gobernador, explicó que esto se documentó gracias a estaciones instaladas en dichas zonas, con lo que se elabora el Índice Veracruzano de Calidad Del Aire.



Así, detalló que Xalapa ha tenido este año 161 días con calidad de aire buena, 190 días con calidad regular, 38 días de calidad mala y 2 con calidad muy mala.



Minatitlán registró 131 días de calidad buena, 183 de calidad regular, 63 mala, 12 muy mala.



Pese a lo anterior añadió que comparativamente con 2019 este 2020 fue “un año favorable”, puesto que en el ejercicio anterior en general se clasificó como de calidad de aire de “mala”, especialmente por la sequía que afectó al Estado.



La secretaria anuncio un Programa de Contingencia Ambiental, para verificar que los contaminantes no rebasen la norma, advirtiendo que se proyecta implementar el Programa “Hoy no Circula”; se buscarán evitar las quemas agrícolas e incluso parar acciones en la industria si es necesario.



“La Estación que está en Minatitlán está ubicada debido a que tenemos el Complejo Petroquímico; para nosotros es la estación más importante porque inmediatamente el protocolo cuando se elevan los límites nosotros de inmediato hablamos hacia lo que es PROFEPA para que pueda hacer una inspección con relación a estos datos”.



En Xalapa hubo 161 días con calidad buena; 190 días con calidad regular o aceptable; 38 días con calidad mala; 2 días con calidad muy mala. Finalmente en Poza Rica hubo 203 días con calidad buena; 170 días con calidad regular o aceptable; 20 días con calidad mala y 2 días con calidad extremadamente mala.



Durante la ronda de preguntas y respuestas adelantó que se espera que la estación del puerto de Veracruz comience a funcionar en breve.



Clausuran verificentros



En cuanto al Programa de Verificación vehicular detalló que se consiguió una recaudación de 122 millones de pesos y la PROFEPA realizó una visita con la que se concretó la clausura de 2 centros de verificación que incumplieron con las reglas que regulan los dinamómetros.



“Estos verificentros tendrán que cumplir con lo que les haya señalado sobre estas medidas preventivas la PROFEPA. Nosotros estamos en un trabajo muy coordinado con el Gobierno Federal. Con SEMARNAT estamos planteando el interés de este Gobierno y SEDEMA para poder transitar y poner orden en Veracruz.



“Todos estamos de acuerdo en que fue un tema abandonado por muchos años y que se ha estado trabajando de manera que no se ha implementado precisamente la actualización de la modificación de la Ley en este Congreso y los lineamientos a los cuales tenemos que transitar”, aseveró Pérez Pérez.



Por parte de la SEDEMA dijo que se realizan visitas con los inspectores para verificar si se les entregan hologramas, sin embargo, en caso de que haya irregularidades se les puede iniciar procesos administrativos.



“Estamos en un proceso de requerimiento de requisitos con muchos de los concesionarios que deberán de cumplir con la norma y el programa de verificación”, aseveró.