La “mentirosa” Inés Romero: Poder Judicial está en quiebra, austeridad no funciona

La magistrada visitadora Concepción Flores Saviaga acusó de “mentirosa” la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, advirtiendo que su administración está en quiebra.En el marco del Segundo Informe de Actividades que este miércoles Romero Cruz rindió en presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Presidenta aseguró que el Plan de Austeridad implementado en agosto de este año para racionalizar el gasto público fue un éxito.Incluso, durante su mensaje, hizo algunas citas bíblicas para enfatizar sus palabras. Por ejemplo, al señalar que en el Poder Judicial todo el personal lucha junto por brindar los resultados correctos, recurrió al Proverbio 31: 8-9 “¡Defiende los derechos de los desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia!”.Al respecto, Flores Saviaga aseveró que dicho Plan de Austeridad no está funcionado porque no se ha obtenido “ninguna eficiencia” con las acciones implementadas, como reducir las compensaciones de magistrados, la suspensión de servicio eléctrico en horarios nocturnos y fines de semana o el ahorro de papel y consumibles, principalmente.Por el contrario, aclaró, hay hostigamiento en contra de magistrados, jueces, secretarios y en toda la plantilla de los Juzgados.“El hostigamiento laboral que se dio en contra del personal que se siente en riesgo, hace que sean menos productivos y va en contra de la norma internacional que garantiza un trato digno a todas las personas”.La Magistrada Presidenta, en su informe de más de dos horas, dijo que “pagar los salarios es obligación del Poder Judicial hacia sus empleados”.Aunque Flores Saviaga aseveró que a nivel mundial en Veracruz, concretamente en el Poder Judicial, se viola flagrantemente el Estado de Derecho y todas las disposiciones legales con relación a los derechos laborales de los Magistrados.Además, no se ha pagado el finiquito a las juezas y jueces de los 29 Juzgados Microregionales, de Primera Instancia y municipales que desaparecieron y tampoco se ha asignado a sus nuevos recintos al personal que fue reubicado.Asimismo, expuso que ante los conflictos que se han suscitado por el presupuesto de este año, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Agregó que en el tema de su adscripción a la Visitaduria del Poder Judicial, Romero Cruz también miente.Recordó que estaba adscrita a la Sala Octava en Materia Familiar, pero sin previo aviso la reasignaron a la Visitaduria del Poder Judicial.Por ello, promovió un amparo y tiene agendada una audiencia constitucional el 24 de este mes de noviembre, toda vez que quiere demostrar que tiene la razón y ratificar que el derecho no se puede torcer.“La Presidenta dijo que soy una mentirosa, pero la mentirosa es ella porque yo dijo la verdad, yo nunca pedí un cambio porque tenía una adscripción reciente. La Presidente dice que pedí el cambio, pero dice mentiras porque yo nunca pedí el cambio, fui a discutirlo con ella, pero no tiene el oficio político”.También, durante su discurso, Isabel Inés Romero Cruz afirmó que ser juez es sinónimo de gran compromiso con la sociedad, pues el pueblo es quien paga su salario, y a quien no puede de forma alguna traicionársele; no puede haber jueces dando la espalda al pueblo.“¡Ay de los que por soborno absuelven al culpable, y le niegan sus derechos al indefenso!” Isaías, 5: 22-23”, citó.Flores Saviaga expuso que hay irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Administración de Justicia por cerca de 600 millones de pesos, anomalías que datan desde Edel Humberto Álvarez Peña, y que un grupo de abogados de Córdoba ya está actuando en consecuencia.