La “mentirosa” Inés Romero: Poder Judicial no liquida a personal despedido

En el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Veracruz se viola flagrantemente el Estado de Derecho y por ello, se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Al manifestar lo anterior, la magistrada visitadora Concepción Flores Saviaga acusó de “mentirosa” a la magistrada presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero.Aseveró que se han violado toda las disposiciones legales con relación a los derechos laborales de los magistrados y no se ha pagado el finiquito a las juezas y jueces de los 29 Juzgados que desaparecieron ni se ha reubicado al personal que no fue liquidado.Agregó que el plan de austeridad que se aplicó a partir de agosto de este año, que redujo las compensaciones a los Magistrados, no está funcionando.Ante los conflictos que se han suscitado por el Presupuesto de este año, Flores Saviaga reveló que presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.