La militarización no es la solución, dice Sacerdote sobre paso de la GN a la SEDENA

El vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, dijo que sorprende la decisión tomada por los legisladores al aprobar que la Guardia Nacional ahora sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) pues desde el pasado se ha comprobado que la militarización no es la solución."En primer lugar pues nos sorprende que se haya tomado la decisión sin una consulta a las distintas comisiones que se pueden involucrar y pues, sin una reflexión más seria por las implicaciones que esta resolución pueda tener, pues ya se ha comprobado en el pasado que no es la militarización lo que ha funcionado para frenar la escalada de violencia".Incluso destacó el Presbítero, que el mismo gobierno en turno, presidido por Andrés Manuel López Obrador, había hecho una promesa de campaña, la cual aseguraba que no se iba a recurrir a tal medida."Y aunque de modo extraordinario en ciertas condiciones y de modo temporal se puede recurrir al uso de las fuerzas militares, sabemos que para el interior del país debe estar supeditada a una fuerza civil, para evitar que se cometan abusos de autoridad o faltas a los derechos humanos".La preocupación de que se combata la violencia, dijo, es un clamor de todos los ciudadanos, pero no que se haga a través de medidas inconstitucionales.Añadió que se tiene que hacer una reflexión para que buscando ciertamente el combate a la inseguridad, no se ponga en riesgo el Estado de Derecho, ni los derechos humanos de la población civil.