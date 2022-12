La nueva Presidenta del TEV, con morenistas, aplaudiendo a la 4T

La recién nombrada magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina Vásquez Muñoz, acudió este domingo a un evento de “Unidos Todos”.Dicha asociación, liderada por el subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, se define como “un grupo de amigos convencidos de que la Cuarta Transformación de México es el camino correcto”.Además de la magistrada presidenta del TEV, para el periodo 2022-2024, al evento realizado este domingo en el municipio de Banderilla acudieron el gobernador Cuitláhuac García, miembros de su gabinete, diputados locales y alcaldes.Cabe recordar que Vásquez Muñoz acaba de rendir protesta como presidenta del TEV el pasado 5 de diciembre, institución que tiene como compromiso regir su actuar, “con independencia, transparencia, imparcialidad y objetividad”.Unidos Todos celebró este domingo su sexto aniversario, fundada como un acuerdo del Consejo Nacional de MORENA para quienes buscaran sumarse al movimiento de la Cuarta Transformación.El representante de dicha expresión ciudadana, Eleazar Guerrero Pérez, declaró que en Veracruz se han fortalecido gracias a la participación de los ciudadanos.“Esto es parte del mismo partido, no lo divide, al contrario, esto nació para fortalecerlo con mucha gente que no estaba antes en el partido y que hoy trabajan a favor”.El subsecretario dijo que Todos Unidos no tiene un favorito o favorita para el próximo proceso electoral a la gubernatura, considerando que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, es un “líder que está muy fuerte”."Ahorita no necesitamos irnos hacia una expresión de los que aspiran, para nosotros es todavía muy temprano, nos faltan dos años, tenemos un compromiso para seguir dando resultados a la gente”, aseveró.Al sexto aniversario de Unidos Todos llegaron miles de simpatizantes, así como los secretarios de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, de la SEV, Zenyazen Escobar García, de la SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, de SEDESOL, Guillermo Fernández Sánchez, del Trabajo, Dorenhy García, la contralora general Mercedes Santoyo, diputados locales y alcaldes.