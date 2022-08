La obra pública, signo de desarrollo de las comunidades: Sacerdote

Los integrantes de los cabildos deben defender los intereses no sólo de los ayuntamientos, sino también de los ciudadanos. Asimismo, vigilar que las autoridades no caigan en subejercicios, manifestó el vocero diocesano, el sacerdote Helkyn Enríquez Báez.Entrevistado en referencia a lo indicado por algunos empresarios acerca de que no se está haciendo obra pública porque las autoridades municipales intentan regresar a la Federación el dinero aunque caigan en su ejercicio, el presbítero expresó:"Si se descubre que esa es la estrategia y puede afectar a los ciudadanos. Sabemos que en los mismos ayuntamientos hay cabildos conformados de manera plural, a ellos les corresponden la defensa de los intereses de los ayuntamientos y de los gobernados, además de otras instituciones".Añadió que en un Estado como el que tenemos se debe buscar también la obra pública que es signo de desarrollo de las comunidades. "Por tanto conciliar esta responsabilidad que se tiene de recursos dados para ejercerlos en beneficio de quien lo espera así".Finalmente dijo que al concluir la Jornada Nacional de Oración por la Paz, no se termina el trabajo que hacen por promoverla y sea cada vez mayor que la violencia.