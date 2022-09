La obra “Una Playa para Fanny” iniciará gira por el Sureste del país

Breve temporada ofrecerá la obra “Una Playa para Fanny” en el escenario de Trasmundo Teatro, ubicado en la avenida Xalapeños Ilustres número 171, casi esquina con la avenida 20 de Noviembre, con presentaciones este fin de semana a partir del sábado 17:00 horas y domingo 18 a las 19:00 horas.“Una Playa Para Fanny” es una historia escrita por Hugo López y Silvia Santos, puesta en escena por la compañía “Así le dijeron a mi Hermana” y en actual gira por varias entidades de la República gracias a la intervención de Susana Cervantes, una de las integrantes de dicho grupo teatral, que la inscribió en una convocatoria nacional, en la que resultó ganadora de un subsidio para poder presentar 10 funciones y una gira por el Sureste del país.La obra se presentó por vez primera, en el 2017, en el Parque Bicentenario de esta capital veracruzano, dentro del espectáculo Mictlán organizado por Hugo López, en temporada de muertos, actividad teatral que se ha posicionado y forma parte de la cartelera local de la época de Todos Santos.Hugo López, al contar sobre el origen de “Una Playa para Fanny”… comentó que tenía un conocido que le daba mucho por tomar y que al alcoholizarse se perdía, “hubo una temporada que fue tan constante que a punto estuvo de perder su trabajo porque no aparecía. Me ofrecí a buscarlo, me lancé a lugares que era seguro se encontrara. Entré a casas abandonadas, solares desolados, hasta en rincones paupérrimos perdidos las colonias periféricas. Descubrí que abundaban lugares en que los alcohólicos se reunían para tomar. Todo esto nos llevó a escribir sobre un personaje que ha llegado a esos extremos”.“Buscamos causalidades, el porqué… de esa manera surge la trama de ‘Una Playa para Fanny’, en esa búsqueda de los porqués, el cómo el personaje se abandona, porque la vida ya no le resulta confortable, ya no le es vivible, porque ya no le llama nada la atención. Por eso decide lanzarse a recorrer los pueblos costeros hasta que llega a un lugar donde al recorrer la playa, al caminar sobre la arena su imaginación lo lleva a recordar etapas de la vida de su hija muerta. Ocasión en que se topa con su ex pareja, la mamá de la niña, que después de haber sido pareja por más de una década se separan cuando muere su hija Fanny”.En esta puesta en escena participan Ernesto Cordero, Nahime Pérez, como director escénico el maestro Hugo, en la coordinación y ganadora del proyecto Susana Cervantes.La gira inicia este fin de semana en Trasmundo Teatro, para continuar en Coatepec, en el Kaftán Rojo, los días 23 y 24 de septiembre. El 3 de octubre se presentarán en Habitat Oaxaca, importante centro cultural dedicado a las artes escénicas ubicado en aquel Estado, para continuar en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde tendrá una breve temporada en Paliacate, Centro Cultural.