La OSX ofrece para este viernes concierto “Noche de Quintetos”, en la sala Tlaqná

Según el programa, “La Trucha” es una pieza para piano, violín, viola, cello y contrabajo, lo mismo que el Piano Quinteto de Johann Hummel, una pieza favorita de Sylvester Paumgartner, el rico mecenas de la música y violonchelista amateur, quien le pidió a Schubert escribir el quinteto y que incorporara su canción "Die Forelle".



Era el verano de 1819 y el célebre barítono Johann Michael Vogl había llevado a Schubert a un paseo por la Alta Austria, visitando el lugar de nacimiento de Vogl en Steyr por el camino. El verano estaba lleno de salidas, fiestas musicales y conciertos improvisados y Schubert estaba a flote. Su ocio soleado y al aire libre es audible en todo el trabajo. El quinteto “La Trucha”, como gran parte de la música de Schubert, fue publicado hasta después de su muerte. Sin embargo, la canción original, "Die Forelle", fue tan popular que fue publicada varias veces en vida de Schubert - una vez en 1820, otra en 1825, y otra en 1827, cuando se le asignó el Opus 32.2



Acerca del Quinteto para Cuerdas Número 2”, de Johannes Brahms, en la década de 1850 Robert Schumann dijo proféticamente de Brahms como un mesías que no emergería tanto gradualmente sino que se revelaría de inmediato en su plena madurez artística.



La predicción de Schumann era infalible, ya que las obras de Brahms tendrían una consistencia general de calidad y singularidad estilística que sólo rivalizaba con Bach. La culminación del periodo barroco en las obras de Bach no es diferente a la de Brahms en la Viena del siglo XIX: un equilibrio ideal de forma y expresión. Ambos compositores serían considerados al final de sus vidas como anticuados y fuera de su época, escribiendo música cuyo énfasis en la integridad estructural y la polifonía se consideraba como algo anticuado, cerebral y académico.”



Para el concierto de este viernes, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) presentará dos obras para quinteto en su tercer concierto del año en la sala de conciertos de Tlaqná, Centro Cultural. Una de las obras es “La Trucha”, de Franz Schubert y el “Quinteto para Cuerdas Número 2”, de Johannes Brahms.Este concierto se llevará a cabo en su tradicional horario de las 20:30 horas y será transmitido en vivo a través de RadioUV (90.5 FM), con retransmisión el domingo 9 de mayo a las 12:00 horas y el miércoles 12 de mayo, a las 20:30 horas, en las plataformas de YouTube de la @OSXUV y @TeleUV.