La puesta en escena ¡Ah que las hilachas! llega a Trasmundo Teatro

La obra teatral ¡Ah qué las hilachas!, una puesta en escena llena de imaginación, humor y magia, engalanará el escenario de Trasmundo Teatro, en Xalapa, con una gira de presentaciones, del 11 al 14 de agosto, que incitarán a la reflexión y el disfrute del público.¡Ah qué las hilachas!, constituida por el talento de dos figuras de destacada relevancia para el teatro xalapeño, es una obra muy original que hace uso de los escenarios y el ingenio para dar vida, en forma de títeres, a varios personajes que impactarán poderosamente en las emociones del espectador; similar a la técnica literaria “caja china”, esta puesta en escena sumerge en una historia dentro de otra, para lo cual las protagonistas usan los utensilios que tienen a su alcance.La sinopsis explica que esta obra sitúa al público en un taller de costura, ámbito donde sus protagonistas, dos costureras, desarrollan su cotidianidad y como antídoto contra la rutina no se limitan únicamente a sus labores comunes de costura; entre telas, colores y patrones crean un escenario donde todos las formas y elementos pueden transformarse para dar vida a las narraciones que, cada martes, estas dos artesanas acostumbran a contarse.De manera que, con el público como testigo, irán creando diversos de personajes, escenarios y ambientes usando como herramientas los objetos y enseres propios de su oficio.La historia que las costureras narrarán esta noche se inspira en el cuento “La isla desconocida”, de José Saramago. La narración inicia cuando un hombretoca la puerta de un castillo para pedir a su rey un barco, con el que buscará la desconocida isla. Esta historia tiene como principal consigna la fuerza de un sueño, la inexorable motivación de un deseo.En ese sentido, ¡Ah qué las hilachas! Aborda las vicisitudes que dan sabor a la vida. Se observa cómo frente a la incomprensión, el convencionalismo y la falta de fe, debe insistirse con pasión para alcanzar el éxito. En la historia, la fuerza de este sueño explorador contagia a una mujer que trabaja en el castillo, quien decide que en adelante será su compañera. Ambos aprenderán a navegar en el mar y llegarán a comprender que en la búsqueda misma está el encuentro.En la obra actúan como protagonistas Centli Martínez y Leticia Valenzuela, quien es también la escritora de esta puesta en escena; la dirección está a cargo del maestro Carlos Converso.Leticia Valenzuela es mexicana, nacida en 1959. Egresó de la Carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Más tarde, incursionó en cine, radio y televisión, recibiendo el premio a la mejor actriz en el II Festival Internacional de Telefilm. Roma, Italia. Ha consolidado una trayectoria llena de éxitos que la posicionan como una exponente muy importante para la actuación. Entre sus trabajos más destacados, podrían citarse "Salvador" (cine), dirigida por Oliver Stone; Cuentos de Borges (T. V.), dirigida por Gian Giacomo Tabet; "Huellas" (teatro), con texto y dirección de Margarita Mandoki, así como colaboraciones con directores de México como Arturo Ripstein. Es miembro fundador del grupo Teatro Payasas a la Carta.Carlos Converso nació en Argentina, en 1947 y es nacionalizado mexicano. Titiritero, actor, director y dramaturgo que cuenta con más de cuarenta años de experiencia. Ha merecido reconocimientos tanto nacionales como extranjeros, como creador de espectáculos dirigidos tanto al público infantil como para adultos. Especialista en la adaptación escénica de obras literarias clásicas de autores contemporáneos, además de sus creaciones propias que se caracterizan por la fusión de diversos lenguajes y recursos como la actuación, la máscara y los títeres. Es fundador y director del grupo Triángulo, en CDMX y del grupo La Tarántula, en Xalapa.Centli Martínez es originaria de Córdoba, Veracruz. Actriz, cantante y bailarina de ritmos caribeños y de salón; egresada de la Universidad Veracruzana. Fue integrante del grupo Laboratorio Escénico, dirigido por Fernando Yralda, 1998 – 2002, dando funciones en varios estados de la República Mexicana. Ha colaborado en diversas obras como: El Círculo de Tiza, Medea, La Risa Extraviada, No hay ladrón que por bien no venga y El Rey se Muere (obra ganadora del Festival Universitario de Teatro, UNAM).En entrevista con dos de los realizadores, Valenzuela y Converso se mostraron muy entusiasmados de poder compartir este imperdible proyecto con el público xalapeño, pues a su decir Xalapa es una ciudad cuya esencia cultural y artística representa una importante plataforma para el teatro de México.Por lo anterior, tanto Converso como Valenzuela coinciden en que el teatro y el arte en general son de suma importancia para el desarrollo de la sociedad. Contra la lógica que obliga a producir y encontrar una función económica de las actividades humanas, las artes sirven al espíritu, pues permiten sobrellevar de mejor manera la vida. “No hay comportamiento humano que le sea ajeno al teatro”, dice Converso.Por su parte, Valenzuela consideró, muy a propósito con el tema de esta obra, que “hay muchas maneras de ser humanos y darle sentido a la vida, donde se sirve de ellas para mostrar la diversidad de emociones, miradas y sensaciones”. Por ello, asistir al teatro es fundamental para nutrir el espíritu y encontrar otras maneras optimistas de ver la vida.Trasmundo Teatro reitera su invitación a esta imperdible obra que tendrá su primera función esta noche de jueves, en punto de las 20:00 horas, en el foro ubicado en la calle Xalapeños Ilustres num. 171; mañana viernes, la función también será a las 20:00 horas; el sábado y el domingo, se presentará a las 18:00 horas. Boletos a la venta en taquilla o a través del número telefónico 22 83 63 17 64