La radio “atraviesa por momentos complicados”

Tras dejar de operar en la zona sur del Estado, la empresa radiofónica “Grupo Acir” liquidó a 17 trabajadores sindicalizados de Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, lamentó el secretario general del Sindicato de Radio y Televisión (STIRTT), Mario Barrios Sarmiento.Explicó que ya no podían seguir costeando los gastos de operación y es que además de los estragos de la crisis sanitaria, la industria de la radio pasaba su crisos, aunque descartó que esté en riesgo de desaparecer.“Estas 3 estaciones de radio ya habíamos oído casos al norte del país, bajaron el switch no se vendió, aquí en Veracruz ha habido momentos que una empresa vende a otra empresa, ahí sí fue el cierre del switch”, dijo.Barrios Sarmiento, afirmó que los trabajadores fueron liquidados conforme a la ley y les darán la opción de incorporarse en otras plazas cuando sean abiertas.Aseguró que pese a esta situación, los concesionarios han cumplido con mantener la plantilla laboral y sólo son estas 10 plazas en Coatzacoalcos y 7 en San Andrés Tuxtla los que se han perdido, pero además se tiene proyectada la apertura de una nueva concesionaria de televisión en el puerto de Veracruz.“Estamos atravesando por momentos complicados, no nada más esta industria (…) hay empresas que han sufrido más, esta es una de ellas, la industria de la radio y la televisión, que merced de todo lo ocurrido ya venía padeciendo pero hace dos años con el tema la pandemia, por supuesto que vino complicarse de forma más importante y no ha sido fácil lo reconozco, pero también reconozco la responsabilidad con la que han llevado los concesionarios cumpliendo cabalmente con la plantilla laboral”.Con el cierre de las estaciones, las concesiones de frecuencia quedan libres y pueden ser solicitadas por nuevos inversionistas.