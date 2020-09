La sana distancia, el reto de partidos en campaña: PT

Aunque la población ya está preparada y cada día toman más en serio las medidas sanitarias dictadas por las autoridades estatales y federales, la sana distancia será un reto que enfrentarán los partidos políticos en las próximas campañas electorales rumbo a la elección del 6 de junio de 2021, así lo aseguró el Coordinador estatal del Partido del Trabajo en Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar.Entrevistado en la ciudad de Coatepec, luego de reunirse con la síndica panista de esa municipalidad, Arely Guadalupe Bonilla Pérez, el dirigente petista dijo que su instituto político va bien, tomando todas las precauciones para evitar contagios por COVID-19.“Hace unos días concluimos los congresos municipales en el estado, reestructuramos 169 comisiones municipales y realizamos nuestro Congreso estatal, cuidando en todo las medidas sanitarias”, comentó.—¿Cómo llevarán a cabo las campañas políticas ahora con la sana distancia? ¿Privilegiarán las redes sociales? ¿Qué reto implica para ustedes?“Es un reto muy importante para todos los partidos políticos. En el PT estamos recorriendo el estado con reuniones con sana distancia. Creo que hemos avanzado en ese tenor. La población ya está preparada con su cubrebocas, con su gel y en las reuniones cuidamos todo. Entonces tenemos confianza en que la experiencia que estamos teniendo es importante”.“Reconocemos que todos los partidos, entre ellos el PT, estamos cuidándonos, estamos protegiendo a nuestras familias, a nuestras gente, recorriendo con mucho cuidado el estado, sosteniendo reuniones con muchos cuidado. Los mandatos de la Secretaría de Salud a nivel estatal y nacional son fundamentales, tan es así que ha ido poco a poco bajando el tema del Covid. Tenemos que ser muy cuidadosos”.Por su parte, la Síndica Arely Guadalupe Bonilla Pérez, comentó que el Cabildo de esta ciudad ha seguido la normatividad dictada por el estado y la federación, acatando todas las recomendaciones dictadas.“Nosotros somos un gobierno muy cercano a la ciudadanía, a la gente. Nos preocupa la situación, sobre todo de la gente del parque, porque se encuentra cerrado y hay mucha gente que dependa de ello”.“Aunque haya un sector de la sociedad coatepecana que no está de acuerdo que se vaya abriendo por partes el parque, pues también nosotros como Cabildo estamos conscientes que la gente necesita trabajar, necesita tener un ingreso”.“Entonces es muy importante también que todos los coatepecanos nos demos cuenta que tenemos que ayudarnos y estas personas deben de trabajar paulatinamente. Hemos propuesto que se sigan medidas específicas para abrir por partes algunos de los puestos, para que las personas recuperen sus ingresos, porque al final de cuentas son gente que va al día”.La síndica comentó que si bien el Ayuntamiento, ella misma y varios ediles han puesto un granito de arena para ayudar a estos comerciantes, “lo cierto es que no hay dinero que alcance para poder ayudar a todas estas familias que hoy más que nunca están sufriendo los efectos del COVID-19”.Dijo que a la par de las iniciativas que se han planteado para que vaya regresando la normalidad comercial al municipio “hemos estado muy pendientes de las recomendaciones que emite el Gobierno del Estado de Veracruz”.“Ahora depende de nosotros los coatepecanos seguir los lineamientos para no dejar de utilizar el cubrebocas, llevar siempre nuestro gel antibacterial, tratar de no estar en multitudes y bueno, todo eso depende de nosotros como coatepecanos”.—El dilema será en cómo detonar el desarrollo económico y cómo proteger a la gente.“Exactamente. Sobre todo porque nosotros somos un gobierno cercano a la gente. Los pobladores vienen a ver al alcalde, a los regidores, a una servidora y nos dicen que no tienen trabajo, que no se pueden abrir los negocios y entonces sí estamos en una disyuntiva, pero al final de cuentas lo que tratamos de hacer es ayudar a nuestra población y como coatepecanos pues estar al pendiente de ellos”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund