La sociedad debe trabajar en generar menos basura: SEDEMA

El Reciclón Región Olmeca y Los Tuxtlas 2022, tuvo lugar este sábado en Coatzacoalcos donde se recaudaron botellas de pet, botellas de plástico duro, latas de aluminio y latón, papel y cartón.La actividad inició a las 8:00 y concluyó hasta las 14:00 horas, en el estacionamiento de Plaza Patio ubicado al poniente de la ciudad.Lo recaudado de la venta de los desechos, permitirá continuar con las acciones de beneficio social para este puerto.En el sitio se aceptaron también aparatos electrónicos, aceite vegetal, pilas, llantas y vidrios, para disminuir la contaminación ambiental.Juan Carlos Contreras Bautista, secretario de Medio Ambiente (SEDEMA), aseguró que el problema de los residuos no es de ahora, sino de hace mucho tiempo; sin embargo, explicó, es oportuno seguir trabajando en pro de prevenir y de hacer que se generen menos."Si no lo hacemos, al final no va a haber espacio donde disponer de ellos; eso debemos hacer todos los días con la colaboración de los demás. Si no damos tratamiento a la basura se convertirá en un tema de salud. Hay que felicitar a quienes ya lo hacen e invitar a quienes aún no", finalizó.