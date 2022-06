La UV es ejemplo para muchas universidades, “ojalá todas siguieran sus pasos”

Los Programas Educativos (PE) de Sociología, modalidad escolarizada y no escolarizada, regiones Xalapa y Orizaba-Córdoba, de la Universidad Veracruzana (UV), recibieron reacreditación y acreditación de calidad, respectivamente, por parte del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales (CONAC).El acto oficial se desarrolló de manera híbrida en la Sala de Juntas de Rectoría. Ahí, el rector Martín Aguilar Sánchez destacó: “Valoro el trabajo elaborado, matizado, alerta y crítico que implica superar un escrutinio como éste y espero que las consecuencias del ejercicio no sean sólo formales, sino que repercutan directamente al estudio de la sociología y a las condiciones de su enseñanza”.Al Conac le reconoció las aportaciones profesionales, científicas y constructivas. “Les aseguro que sabremos retomar el pulso de sus indicaciones y observaciones”, les dijo.Como parte de su discurso, también se dirigió a las autoridades universitarias, académicas y personal administrativo que hicieron posible estos logros; les agradeció el acompañamiento y la cobertura institucional para concretar con éxito estas acreditaciones.“Los invito a no perder de vista que todas las dependencias de la Universidad Veracruzana deben ser solidarias y frecuentarse entre sí, y que mantener viva esta implicación interinstitucional resulta crucial para renovar la vigencia, los idearios y los compromisos sociales de la institución.”Además, exhortó a continuar con la construcción de una trama educativa significativa y fecunda. “Una que no sea el anuncio de un cierre o de una clausura, sino el descubrimiento de nuevos territorios para el pensamiento y la creatividad sociológicos”.Irma Lorena Zaldívar Bribiesca, presidenta del Conac, a través de la plataforma Zoom dijo que constataron el compromiso que la UV tiene con la excelencia educativa. “Eso la distingue y la hace única, la convierte en ejemplo para muchas universidades, ojalá todas pudieran seguir sus pasos”.Habló del proceso de acreditación en este periodo de pandemia por la COVID-19, y cómo se modificó en aras de aplicar a cabalidad el instrumento que consta de más de 90 indicadores.Como resultado del arduo trabajo, Conac consideró que ambos PE de Sociología de la UV fueran acreditados con el máximo reconocimiento, que consta de cinco años.“Les invito a continuar trabajando con esa perseverancia que los ha caracterizado. Están teniendo activo un plan estrechamente vinculado a la búsqueda de la calidad que les distingue ante la comunidad académica de México y de lo cual hoy mismo damos fe. Felicidades Universidad Veracruzana, siempre han sido un referente de calidad en el país.”En tanto, Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas, vicerrector de la región Orizaba-Córdoba, comentó que esta acreditación invita a mantener el trabajo de mejora continua que demanda la calidad educativa, a fortalecer lazos entre regiones universitarias y, sobre todo, entre varias áreas del conocimiento, como se detalla en el Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación integral”.Como parte de su discurso, la directora general del Área Académica de Humanidades (AAH), Yolanda González Molohua, dio una reseña histórica de las relaciones que han establecido con organismos acreditadores, la más recientes es con Conac.“Gracias al trabajo de estos organismos acreditadores es que el Área Académica de Humanidades cuenta con el 100 por ciento de sus programas acreditados.”Aclaró que la tarea es continua, toda vez que el AAH cuenta con cuatro nuevos PE de licenciatura y uno de Técnico Superior Universitario, mismos que entrarán en etapa de evaluación. A lo que se suman los que deben realizar los procesos de reacreditación, así como trabajar en aras de lograr más acreditaciones internacionales.“El evento que hoy nos reúne nos muestra no sólo el dato estadístico, sino el compromiso de que nuestros programas educativos seguirán cuidando la calidad con sentido humano, inclusivo y con pertinencia social.”Mónica Victoria Ruiz Balcázar, directora general del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), se congratuló con la autorreflexión de la comunidad académica que imparte el PE de Sociología no escolarizado, lo que ha permitido identificar fortalezas y áreas de oportunidad, en aras de lograr la acreditación del Conac.Agregó que en 2010 lograron la acreditación por parte del Centro de Innovación e Investigación y Estudios Superiores (CIIES) y en 2018 por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales.“La acreditación que se recibe, significa continuar con una espiral de evaluación continua y trascender el ambiente generalizado hacia las ciencias sociales, particularmente hacia la Licenciatura en Sociología, que en algunos casos se viene fracturando en el país y en Latinoamérica.”Rocío Enríquez Corona, coordinadora del SEA en la región Orizaba-Córdoba, habló del arduo trabajo de la comunidad que es parte del PE de Sociología no escolarizado, y del apoyo que recibieron de las autoridades universitarias.Por su parte, Diana Karent Sáenz Díaz, encargada de la Facultad de Sociología, región Xalapa, hizo visible la necesidad de cuestionar por qué la sociología, como asignatura, desapareció del mapa curricular del nivel medio superior. Al tiempo que planteó una respetuosa invitación al Conac a cuestionar sus criterios de medición e incorporar otros con carácter humanista.Desde la Sala de Juntas atestiguaron: Elena Rustrián Portilla, secretaria Académica; Lizbeth Viveros Cancino, secretaria de Administración y Finanzas; Norma Lagunes López, encargada de la Dirección de Planeación Institucional, y Norma Trujillo Báez, directora general de Comunicación Universitaria.Por la plataforma Zoom atendieron, por parte del SEA: Julia Tepetla Montes, coordinadora del Comité de Acreditación de PE Sociología no escolarizado; también autoridades académicas de la Vicerrectoría, integrantes del comité de acreditación y la comunidad universitaria.