La visión de Carlos Fuentes sobre México, discutida 50 años después

La 8ª Edición de la Cátedra Interamericana “Carlos Fuentes”, que en este 2021 entrará al esquema de la comunicación virtual, abordará el brillante ensayo: Tiempo Mexicano, en el que Fuentes observó desde hace 50 años con gran finura —y para algunos, con ironía injuriosa— la historia de México.



Los panelistas de primer nivel analizarán los distintos ángulos que contiene la obra publicada en 1971.



El doctor Víctor Arredondo Álvarez, exsubsecretario de Educación Pública, entrevistado para alcalorpolitico.com, puntualizó que Carlos Fuentes hizo acuciosas anotaciones sobre la sociedad mexicana de hace medio siglo para pronosticar que en caso de prevalecer “ciertas tendencias”, deberían aplicarse las fórmulas que el previó “para lograr una nación incluyente y próspera”.



A partir de la proyección de esa obra, dice Víctor Arredondo, valdrá la pena preguntarnos: ¿México está igual, mejor o peor que en aquellos años? ¿En dónde sí y en dónde no? ¿Estamos en la ruta correcta para construir un mejor país dentro de 50 años?



Ahora es importante discutir después de 50 años, si con los elementos que Fuentes describió, “la manera en que la cultura, la economía, la política, la educación, la organización civil, han logrado construir, o no, una sociedad plural, democrática y socialmente más armónica”.



El también exrector de la Universidad Veracruzana consideró que a lo largo de un año de “obligado resguardo por el COVID-19”, se ha visto afectada la organización de eventos culturales y académicos presenciales “y se extrañan, sobre todo aquellos de gran nivel”, por lo que las instituciones encargadas de estas labores han debido recurrir a programaciones virtuales para mantener viva la comunicación entre especialistas e interesados en obras y temas de actualidad.



El académico consideró que para acrecentar el impacto de esta obra extraordinaria, es fundamental ampliar su divulgación, aprovechando que el formato virtual facilita notablemente el acceso de los interesados, que se prepara para mediados de este año.



México y su identidad ante el progreso



De acuerdo con el antropólogo y sociólogo mexicano, Fuentes publicó Tiempo Mexicano “convencido de la existencia de una amenaza fascista”.



En el texto, Fuentes pone bajo la lupa la “inquietud” por la identidad mexicana, advirtiendo que ya sin Quetzalcóatl, México quedaría a merced de “Pepsicóatl”.



“Nuestro drama es que hemos accedido a la sociedad urbana e industrial sólo para preguntarnos si el esfuerzo valió la pena; si el modelo que venimos persiguiendo desde el siglo XIX es el que más nos conviene; si a lo largo del pasado siglo y medio no hemos seguido actuando como entes colonizados, copiando acríticamente los prestigios materiales de la sociedad capitalista; si no hemos sido capaces, en fin, de inventar nuestro propio modelo de desarrollo”.



“No podemos regresar a Quetzalcóatl; Quetzalcóatl tampoco regresará a nosotros. Como Godot, Quetzalcóat se fue para siempre y sólo regresó disfrazado de conquistador espafiol o de príncipe austriaco. ¿Debemos, por ello, enajenarnos a Pepsicóatl?”, escribió el autor de La región más transparente hace 50 años.



Para Fuentes, hace medio siglo México se encontraba en un grado de desarrollo capitalista intermedio, en “la etapa del despegue”.



“Pero ese desarrollo, una vez que la burguesía mexicana aprovechó para sí las reformas revolucionarias, sepultando de paso la ideología revolucionaria, carece hoy de metas verdaderas en el orden de la justicia y, también, en el de la imaginación: se trata de un desarrollo por el desarrollo mismo que al cabo, nos hace persistir en el atraso y nos convierte en depositarios del excedente plástico, descafeinado y korequizado de la gran industria norteamericana”



Además, de acuerdo con el escritor, la profunda inquietud de su identidad, hacía de México “un país peligroso, un país apasionado”.



“Quetzalcóatl nos prometía el Sol; Pepsicóatl nos promete una lavadora Bendix pagable a plazos. Los atractivos del estilo de vida norteamericana transplantados a México generan, a través de los medios de difusión, un segundo problema; el de la aglomeración irracional en las urbes mayores.



“Cinco mil personas llegan diariamente del campo a la Ciudad de México, atraídas en gran medida por el espejismo nylon que les ofrecen la radio, el cine, los anuncios y la televisión (y expulsadas del campo, en medida aún mayor, por las condiciones de injusticia que en él privan). Son los hijos de Zapata que se convertirán en hijos de Sánchez”.



Ahora, este 2021, la Cátedra Interamericana “Carlos Fuentes” contrastará el pasado y el presente del país, bajo las ideas del quien fuera ganador del Premio Cervantes y el Príncipe de Asturias de las Letras.