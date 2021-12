Labor de Agentes de Tránsito es complicada y con largas jornadas de trabajo

Hoy en su día, 52 elementos de Tránsito en Coatzacoalcos están de fiesta.Se trata de ciudadanos porteños que están de celebración tras las horas de trabajo que desempeñan cada día.Al respecto, el delegado Fernando Antonio Guzmán reconoció que la vida del oficial de Tránsito es bastante complicada pues trabajan todo el día prácticamente y “lo hacen de corazón”."Trabajan casi 20 horas, excepto el personal de peritos que hace guardia 24 horas y se quedan en la noche, también es una rutina bastante larga. A lo mejor la ciudadanía no lo ve desde ese punto pero el personal trabaja bajo la lluvia y el sol", dijo.Asimismo, mencionó que reciben agresiones verbales y se encuentran con todo tipo de ciudadanos, algunos educados, otros no tanto."Les avientan los coches algunas veces, ocurrió en alguna ocasión pero se tomaron las medidas. Aquí no vamos a permitir esas acciones. Así como los ciudadanos vienen en su momento a poner quejas en contra de un oficial de Tránsito, también nosotros si hay agresión de los ciudadanos hacia los agentes pues vamos a hacer lo propio como poner querellas ante la Fiscalía", advirtió.El Delegado explicó que en este 2021 hubo mejoras para los elementos, entregas de uniformes y hasta cambio de color en ellos.