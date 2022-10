Al mencionar la frase “Ladran los perros, Sancho, señal de que avanzamos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la cobertura que se le ha hecho en medios al libro El Rey del Cash, de Elena Chávez, en donde se acusa que el jefe del Ejecutivo federal financió de manera irregular su movimiento desde 2006.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que esta cobertura al libro es con el afán de atacar su Gobierno, pues afirmó que esto es natural porque se está llevando a cabo una transformación, un cambio en el país.“Ayer, antier que se presentó un libro en contra de nosotros, como otros, pero este en particular, yo creo y se los dejo de tarea, que ha sido el libro más comentado en los medios convencionales de información.“Ninguna escritora, ningún escritor este año ha sido tan entrevistado... Carmen Aristegui, Denise Dresser, hagan la lista. No hay nada que se le acerque por el afán de atacarnos como nunca en la historia del país; sólo se veía esto cuando atacaban al presidente Madero porque ni a Huerta, hasta Díaz Mirón lo alababa, a nadie.“¿Por qué tanto ataque? Porque se está llevando a cabo una transformación, un cambio”, argumentó.En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que estaría muy preocupado si no se lanzará en contra de su Gobierno, pues eso quiere decir, señaló, que vamos bien.“Estaría yo muy preocupado si no se lanzaran en contra de nosotros. (Ataques) quieren decir que vamos bien.“La frase esa del Quijote no es cierta y los que han leído el Quijote lo sabe. Esa de que ‘Si los perros ladran Sancho, es porque vamos caminando o caminamos’, no está en el quijote, seguramente eran dichos de las época, y se le atribuye a Cervantes. Pero sí es importante que se sepa que cada vez que hay un movimiento transformador se agrupa el conservadurismo y hay una reacción y por eso se les conoce desde la época de la Reforma, desde la época juarista como ‘reaccionarios’ y eso es lo que están haciendo”, concluyó.