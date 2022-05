Laguna de San Julián baja de nivel por sequía; pega a pescadores

Habitantes de la comunidad de San Julián del municipio de Veracruz, están preocupados porque la sequía está afectando cada vez más la laguna de esta zona, que es la principal fuente de ingresos para la localidad.Afirman que desde finales del 2021 empezaron a notar el descenso del nivel y en esta temporada de estiaje prácticamente se quedó seco, impidiendo sus actividades de pesca y reproducción de la especie tilapia.“Todo el poblado de San Julián está preocupado porque desde el año pasado se vio el nivel que fue disminuyendo hasta quedar allá hasta las granjas y estamos preocupados”, señaló Perla Barradas.“Teníamos mojarra tilapia, ahí crecía. Ahorita (la laguna) está seca. Los viveros los vamos a sacar porque están secos (…) desde diciembre del año pasado empezó a bajar”, agregó Santa Barradas García.La comunidad de San Julián es conocida precisamente por su laguna y es atractivo para acudir a sus restaurantes para consumir la producción pesquera del lugar.Hasta hace un año contaba con viveros de producción de mojarra tilapia, sin embargo ya no hay reproducción de ésta y muchas especies más. Señalan los habitantes.“Es un brazo principal de Veracruz, abastece la mayor parte vive de la pesca, restaurantes. La tortuga ya no se ve, los lagartos también se veían, los patos buzos. Ya no hay especies más que pájaros y se ve mortandad de peces”, insistió Perla.De acuerdo con el Jefe de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, Gaspar Monteagudo Hernández, han detectado que la laguna de San Julián perdió aproximadamente 2 metros.“Es muy preocupante. Tiene un bajo nivel, por completo, son cerca de 2 metros que ha perdido de su nivel de agua en las partes más profundas. Hay otras partes donde puedes caminar en donde había agua y eso lo podemos ver por los muelles que tienen sus restaurantes”, indicó.Agregó que el bajo caudal se debe al impacto en la pérdida de glaciares del Pico de Orizaba, no obstante, ya se realiza un estudio para determinar una estrategia para ayudar a este afluente.