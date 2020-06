Laguna “La Ilusión” de Veracruz Puerto se contaminó con aguas negras de drenaje

Habitantes de la colonia Julio Tejeda, en el puerto de Veracruz, señalan que desde el pasado jueves en que se registraron intensas lluvias, se rompió el drenaje y las aguas negras desembocan en la laguna "La Ilusión", lo que causó la mortandad de peces.



Aunque los restos fueron retirados por el personal del Ayuntamiento, el drenaje aún no ha sido reparado, ocasionando que los desechos continúen llegando directamente al cuerpo de agua, generando mal olor y contaminación.



"El día que llovió bastante, se murieron los peces, estaban flotando, por aquí salía el drenaje, vinieron del Ayuntamiento, no hicieron nada, la presión del agua mató los peces", dijo Jaime Díaz, vecino del lugar.



En las inmediaciones de la Laguna "La Ilusión", se iniciaron trabajos de reparación del drenaje, sin embargo, según los vecinos, desde el pasado viernes, no se ha realizado nada.



Las aguas negras siguen estancadas y escurren hasta la laguna; para los vecinos, los olores fétidos siguen siendo un dolor de cabeza.