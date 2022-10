Lamentable que nuevo modelo educativo impulse ideologías, criticó Sacerdote

El vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, consideró como lamentable que se vaya a usar el nuevo modelo educativo, para adoctrinamiento e impulso de ideologías que no corresponderían a una verdadera educación objetiva, libre, científica."Si bien es cierto que la misma Constitución exige que la educación sea laica, era precisamente para evitar el adoctrinamiento en los niveles de educación básica, porque la misma psicología dice que a menor edad mayor trascendencia, no se puede estar sometiendo a los niños a un adoctrinamiento".Sobre la declaración de Marx Arriaga, actual director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien reconoció que en los libros de texto gratuito sí se aborda la ideología de género, pues aseveró es un tema social, agregó Enríquez Báez que las ideologías son de tipo mesiánicas, son totalitarias y en vez de crear verdaderamente inclusión como según se pretende, generan más polarización de la existente en nuestro país."Los mismos maestros con sentido crítico se han dado cuenta de las intenciones que se tienen con esos contenidos y con estas estrategias y ahí es donde nosotros aplaudimos y reconocemos el sentido crítico y científico de los verdaderos profesores que detectan la intención de estas estrategias educativas".Pero otro sector que juega un papel importante, es el de los padres de familia, quienes son los primeros responsables de la educación y de la formación."No es la escuela la que debe de generar este tipo de pensamientos, corresponde a la libertad y a la responsabilidad de los padres de familia el actuar para formar en temas que humanizan, que ayudan al respeto, a la dignidad, a una verdadera tolerancia, igualdad".Finalmente expresó “que los niños y adolescentes no deben quedar a merced de la imposición de ideologías como se pretende por medio de algunos esquemas educativos”.