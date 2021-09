Lamentan Colectivos que Gobernador no diera la cara y ‘sólo mandara recado’

La integrante del Colectivo “María Herrera de Xalapa”, Fabiola Pensado, lamentó que el gobernador Cuitláhuac García, no haya dado la cara en torno a sus reclamos de recibirlos y únicamente haya optado por frenar el proceso para designar al próximo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).



“El gobernador nunca dio la cara, ‘solo mandó el recado’ y a ver si cumple su palabra”, expuso



Este miércoles los colectivos de varias partes del Estado se manifestaron en el centro de Xalapa y exigieron reunirse con el mandatario estatal para cambiar la terna que propuso.



El Ejecutivo propuso la terna integrada por Laura Silvia de Castro Quintana, Rodrigo Ventura Flores, así como Yuliana Aguilar Rodríguez, sin embargo, el proceso de selección se pospuso, aunque ya está en análisis en el Congreso del Estado.



Los manifestantes acusaron al secretario Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de querer imponer al nuevo titular, por ello pidieron ser incluidos en el proceso de selección y acordar el mejor perfil.



Por su parte, la vocera del Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, criticó que el Secretario de Gobierno, esté actuando sin considerar los derechos de las víctimas y de las organizaciones de personas desaparecidas.



“Pedimos que se nos incluya en el proceso de selección de titular. En unos días más veremos que nos cumplan esa petición, por ahora no se designará a nadie aún”.



Cabe señalar que la Ley no contempla que se debe hacer si no hay un acuerdo para designar al nuevo titular de la CEEAIV cuando concluya el periodo de la actual comisionada.



Y es que Lorena del Carmen Mendoza Sánchez termina su encargo el próximo 15 de septiembre, por ello todavía no se define si podría quedar como encargada de despacho.