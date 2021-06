Lamentan empresarios cancelación de fiesta patronal en Xico

Empresarios de distintos giros en el municipio de Xico lamentaron la cancelación de la fiesta patronal en honor a María Magdalena, que se celebra en julio.



Y es que muchos de ellos ya contaban con esa derrama económica que suele dejarles la festividad con la llegada de miles de turistas.



"Va a afectar pues es una tradición la fiesta, se ven beneficiados los que venden 'toritos', los restauranteros, todos los sectores", señalaron.



Restauranteros y vendedores de licores tradicionales, pan, mole, entre otros productos; explicaron que nuevamente sus ventas se verán afectadas.



Cuestionaron que las autoridades hayan cancelado la festividad patronal, cuando en el mes de diciembre autorizaron la instalación de la Villa Iluminada.



"Hubo una Villa Iluminada y activó la economía. A muchos les fue bien. Queremos que consideren alternativas, que se hiciera con medidas para no cancelarlo. Con la Villa se hizo y hubo resultados positivos. Hubo filtros, no había acceso sin cubrebocas".



"Se siguieron medidas estrictas, cumpliendo las normas, se podría hacer la fiesta. Mucha gente no tiene dinero y sin la fiesta pues estaremos peor", explicaron.



Agregaron que aunque se ha registrado reactivación de la economía, sus ventas no han alcanzado el cien por ciento como antes de la pandemia, pues Xico es un pueblo que vive del turismo.



"Nos va a afectar la suspensión de la fiesta, a todo empresario de pan, mole y licores dependemos del turismo. Nos vemos afectados en las ventas todos los comercios pero aun así no debemos bajar la guardia y buscar otras estrategias".