Lamentan muerte de 3 bomberos de Fortín de las Flores que cayeron a barranco

Las corporaciones de auxilio en la zona centro trabajan de manera voluntaria, sin salarios e incluso usan unidades particulares para dar servicio a la ciudadanía, algunos realizan colectas o rifas para poder invertir en las mismas.



No solo es Cruz Roja, también bomberos, Cruz Ámbar, Águilas Negras y Comisión Nacional de Emergencias, entre otras agrupaciones las cuales tienen contado apoyo de los gobiernos, señaló José Francisco García, delegado estatal de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE)



Explicó que en su caso, los elementos a su cargo apoyan a la ciudadanía sin ningún salario, todo sale de sus bolsillos. Disponen de sus vehículos particulares, su única satisfacción es ayudar, incluso aunque su familia se enoje.



"Los voluntarios de CNE son talacheros, mecánicos, abogados, doctores, albañiles, de todo, es increíble la labor que hacen para dar un apoyo a la ciudadanía y que no reciban nada a cambio", agregó



El delegado lamentó el fallecimiento de tres elementos de los Bomberos voluntarios veracruzanos, quienes sólo acudieron a apoyar a sofocar un incendio en las faldas del pico de Orizaba.



Ante ello, mencionó que más que exigir se ha exhortado a los funcionarios a que volteen su mirada a los grupos de emergencia voluntarios quienes trabajan con lo que pueden y tienen a la mano, pues hay muchas carencias y no es de ahora si no de hace muchos años.



"A diferencia de muchos funcionarios, los voluntarios no ganan un peso y prestan un servicio asistencial, ojalá se pongan la mano en el corazón", dijo finalmente el entrevistado.