Lorena Ochoa, integrante de la comunidad con discapacidad auditiva, criticó que ni los políticos y ni los gobiernos demuestran trabajar para el sector.



Aunque reconoció que el actual gobierno municipal realizó el primer Consejo Municipal, no concretaron acciones.



Ochoa explicó que no se tiene un “censo real” sobre el numero de personas con discapacidad hay en Poza Rica, sólo cifras de INEGI.



Asimismo, ante las elecciones, dijo que a los candidatos y candidatas que les han recibido les exigen que ya no ofrezcan sólo promesas porque hay hartazgo social contra cualquier partido político.



Comentó que hasta el momento los grupos de inclusión social se han reunido con el 60 por ciento de candidatos.