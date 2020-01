Lamentan que Alcaldes no vean la importancia de simulacros

El enlace regional de Protección Civil del Estado, Gabriel Landa Morales, informó que son cinco municipios de la región de Coatepec los que hasta ahora se han registrado para participar en el Macrosimulacro que ha convocado el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).



Entrevistado, detalló que confirmados hasta el momento se tienen a Cosautlán, Coatepec, Teocelo, Ixhuacán de los Reyes y Totutla; no obstante, aclaró que el registro estará abierto hasta el 19 de enero, por lo que aún pueden participar.



En este sentido, lamentó que aún haya Alcaldes que no consideren este tipo de ejercicio de prevención como una actividad educativa, el cual se trata de un simulacro con hipótesis de sismo de magnitud 7.0.



"En Coatepec van a evacuar el Palacio Municipal, lo mismo que en Teocelo y en Cosautlán, al parecer podrían participar el Palacio Municipal y el DIF, pero están en resolución”, comentó.



Landa Morales señaló que personas particulares que deseen participar en este Macrosimulacro pueden todavía inscribirse en la página de internet que ha puesto a disposición el CENAPRED.



"Sólo será necesario que llenen los requisitos y estará bien que participen en fomentar la cultura de la prevención", finalizó.



El Macrosimulacro 2020 está programado se realice a nivel nacional el próximo 20 de enero, en punto de las once de la mañana, bajo la hipótesis de un sismo.