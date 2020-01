Lamentan que cubierta de nieve durara poco en el Pico

El hecho de que el pasado 22 de enero, la blanca cubierta que se pudo observar en el Pico de Orizaba durara poco tiempo, es porque nevó poco y el suelo no se enfrió lo suficiente. Pero también obedece al fenómeno del calentamiento global, indicó Raúl Álvarez Oseguera, director del Parque Nacional Pico de Orizaba.



En pasados días, en redes sociales, personas preguntaron por qué duró muy poco tiempo la capa blanca de nieve en el coloso y algunos daban sus propias opiniones sobre esto, al respecto, Álvarez Oseguera expresó:



“La cantidad de nieve fue bastante baja, no fue muy importante, fue sólo un evento, no fueron varios días o semanas y esto ocasiona que la temperatura del suelo no haya enfriado la capa de nieve y también tenemos que siguen habiendo altas temperaturas en la montaña”.



Añadió que la irradiación del sol sigue siendo fuerte y la temperatura del viento no es tan baja como para que se logre mantener la nieve. En este sentido, dijo que son fenómenos asociados: una precipitación escasa de nieve, un tiempo muy corto que duró el norte y tercero las temperaturas de los vientos.



Pero destacó que se tiene que recordar que la precipitación en forma de nieve es beneficiosa para las reforestaciones, porque al derretirse lentamente se permite la infiltración del agua al suelo y alimenta las raíces.