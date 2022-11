Lanza Alcaldía de Xalapa convocatoria para contratar nuevos policías municipales

El Ayuntamiento de Xalapa lanzó este viernes la convocatoria para el proceso de reclutamiento, selección y evaluación de aspirantes para la conformación de la Policía Municipal capitalina.En el documento se precisa que la invitación está abierta a personas con vocación de servicio aunque no cuenten con experiencia laboral en el área de seguridad.Las personas interesadas deben poseer nacionalidad mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia en la zona conurbada de Xalapa, no menor a un año.Además, deben acreditar estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente a nivel de bachillerato, con estatura mínima de 1.65 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres y peso acorde a la Norma Oficial Mexicana 008-SSA3-2017 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.También se precisa que deberán tener 18 años cumplidos y ser menor de 35 años al presentar su solicitud, gozar de buena reputación y no haber sido condenado(a) irrevocablemente por delito alguno.Adicionalmente a no tener suspensión, destitución, inhabilitación por resolución firme en servicio público, los hombres deberán tener acreditado el Servicio Militar Nacional.La convocatoria especifica que no pueden uso ilícito ni consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; así como gozar de buena salud para el óptimo desempeño en actividades que demanden esfuerzo físico.Tampoco deberán contar con antecedentes penales o con antecedentes negativos, tanto en el Registro Nacional de Personal, como en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública.Para ser aspirante, las personas interesadas deberán tener conocimiento y habilidad comprobable en el uso y manejo de automóviles y/o motocicletas; y aprobar los procesos de: preselección (médica, fisica y psicológica) que realice la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, de Evaluación de Control de Confianza y el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo.En el documento se señala que la documentación a presentar es la copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Oficina del Registro Civil mexicano; Certificado de último grado de estudios (mínimo bachillerato o equivalente), credencial de Elector vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral; Clave Única de Registro de Población (CURP).También deberán adjuntar el comprobante de domicilio con residencia en el municipio de Xalapa o la Zona Conurbada (Emiliano Zapata, Coatepec, San Andrés Tlalnelhuayocan, Banderilla, Jilotepec y Rafael Lucio) no mayor a 60 días; la Cartilla de Servicio Militar Nacional y hoja de liberación en el caso de caso de los hombres; la cédula de identificación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); la constancia de antecedentes no penales.Otros de los requisitos a consignar son una fotografía de frente y una fotografía de perfil; fres cartas de recomendación laborales, tres personales y tres familiares; una carta de exposición de motivos del aspirante explicando las razones por las cuales desea ingresar a la institución y con firma; curriculum vitae, constancia de no inhabilitación, y licencia de Conducir vigente tipo B, para automóviles y/o tipo D para motocicletas.En cuando al procedimiento de registro, se precisa que puede ser en digital al correo [email protected] o en físico (copias fotostáticas legibles, completas, ambos lados en tamaño carta) en las instalaciones de la Policía Municipal ubicadas en avenida San Cristóbal s/n, fraccionamiento Xalapa 2000, de 8:00 a 15:00 horas.La convocatoria permanecerá abierta hasta que se ocupen las plazas asignadas a dicha corporación y para cualquier informe pues comunicarse al 2288 126 787.