Lanza críticas Eric Cisneros contra el partido MC por pregunta incómoda de Diputada

Tras cuestionarle sobre el incremento de la violencia contra las mujeres en Veracruz, la diputada local Ruth Callejas Roldán fue “atacada” por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.La Legisladora dijo que si bien el servidor público manifiesta que el gobierno estatal se ha dedicado a regenerar el tejido social, que supuestamente ha alcanzado un nuevo marco de igualdad para mujeres y hombres, aseveró que el Estado ocupa el segundo lugar en feminicidios, octavo en abuso sexual y noveno en violencia familiar.Criticó que en el informe presentado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el mandatario no señaló qué medidas o acciones se implementaron este año “para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres”.“Únicamente su informe señala que con la participación de personas expertas en temas de derechos humanos a través de propuestas se abrió un panorama diferente para que mujeres y niñas puedan disfrutar de una vida libre de violencia en el ámbito público y privado”, dijo.Ante ello, cuestionó sobre las acciones concretas que ha llevado a cabo el gobierno del estado para “verdaderamente” erradicar la violencia contra las mujeres y los alcances de programas enfocados supuestamente para este fin.En su oportunidad de responder, en lugar de señalar las acciones solicitadas, Cisneros Burgos dijo que este gobierno sí trabaja en empoderar “de verdad” a las mujeres, no como el caso de su partido político, Movimiento Ciudadano (MC), al que acusó de no dar oportunidad a las mujeres.“No podemos tener un discurso aquí ni otro cortito allá afuera”, dijo, al sacar un mapa de Veracruz donde están señalados los municipios gobernados por mujeres”.“No hay una sola alcaldesa de movimiento ciudadano porque en todas las ciudades donde hay posibilidades de triunfo, en su partido no le dan oportunidades a las mujeres y sí le dan oportunidades a los hombres para que repitan y repitan”, le recriminó el Secretario.Cisneros dijo que gracias a que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) “le corrigió la plana” a Movimiento Ciudadano, es que ella pudo convertirse en diputada.Cisneros Burgos dijo que el Gobierno del Estado, gracias “a la voluntad” de Cuitláhuac García, tiene a mujeres en cargos como el Tribunal Superior de Justicia para que “violentadores” conozcan la fuerza del Estado.“Qué bueno que usted hace sus comentarios, pero trasládeselos por favor a los gobernadores de Jalisco y Nuevo León donde sí hay mucha violencia, aquí en Veracruz la vamos disminuyendo coordinadamente. Sus comentarios con todo gusto, se los voy a hacer llegar vía digital a sus gobernadores”, dijo el secretario.Siguió diciendo que MC promueve a presuntos delincuentes a cargos públicos como en Ixtaczoquitlán, donde un regidor de Movimiento Ciudadano está acusado de asesinar a un periodista.En respuesta, Callejas Roldán le pidió que se enfocara en los problemas de Veracruz y dejara a los mandatarios de otros lugares hacer su trabajo.“Yo no le pregunté sobre partidos políticos, hablé por todas y todos, todas las mujeres en Veracruz. Si en Nuevo León, en Jalisco en Zacatecas o en otros estados la violencia incrementa, a mí me interesa Veracruz y me interesa mejorar la calidad de vida y la seguridad de hombres y mujeres del estado, por eso estoy legislando a favor de eso y colaborando con el gobierno con quienes tienen la disposición de hacerlo y quieren hacerlo”, dijo.Ruth Callejas sostuvo que empoderar a las mujeres no solo debe hacerse en el discurso y le reprochó que a diferencia de sus dichos, en los hechos no hay una sola mujer en su equipo de confianza o puestos de mayor relevancia.Cabe mencionar que las diputadas de oposición fueron atacadas por el público presente que acarreó el funcionario y en varias ocasiones les gritaron a las congresistas cuando realizaban preguntas incómodas.