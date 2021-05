Lanza ONU licitación para ayudar a la venta de avión presidencial

Debido a que en más de dos años y medio no ha podido venderse, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) lanzó una licitación para la contratación de un servicio especializado que apoye el proceso de comercialización y enajenación del avión presidencial TP-01.



Bajo la licitación ITB/2021/19079, se detalla que uno de los objetivos es encontrar y recomendar potenciales compradores de la aeronave con las mejores condiciones para el gobierno mexicano.



La licitación indica que actualmente el “José María Morelos y Pavón” tiene un monto mínimo de venta de 2 mil 286 millones 17 mil 512.15 pesos.



“Objetivo: La contratación de un tercero especializado en comercialización de aeronaves ejecutivas en el mercado aeronáutico nacional o internacional que apoye a UNOPS en el proceso de comercialización y enajenación de la aeronave Boeing 787-8 Dreamliner VVIP serie 40695 matrícula XC-MEX, mediante la realización de las actividades descritas en el numeral 3”, señala la licitación en la pagina web del organismo mundial.



Se detalla que la contratación consiste en dos etapas; la primera es una investigación de mercado y comercialización del avión, en donde el contratista será responsable de realizar una investigación de mercado y la comercialización de la aeronaves “con el objetivo de encontrar y recomendar potenciales compradores con las mejores condiciones para el gobierno mexicano”.



Además que se realizará una investigación de mercado en el sector aeronáutico y ejecutivo para identificar potenciales interesados y compradores del avión presidencial TP-01.



El contratista también realizará un procedimiento de comercialización que incluye la promoción y publicidad del avión presidencial, nacional e internacional, como también la identificación de las alternativas viables para su enajenación.



“Realizar publicidad estratégica y táctica de la aeronave y llevar a cabo los actos preparatorios para la enajenación de la aeronave, mediante el procedimiento indicado: solicitar la Carta de Intención de Compra (Letter of Intention “LOI” por sus siglas en inglés) a los posibles interesados en el avión. Dicha Carta de Intención deberá estar acompañada de la documentación financiera, legal y administrativa que respalde la oferta presentada. Toda la documentación que sea solicitada por el contratista al posible interesado será revisada y validada por UNOPS.



“Analizar las Cartas de Intención y documentación de sustento que presenten los interesados. Además el contratista deberá identificar aquellas ofertas que sean financieramente viables y que hayan alcanzado el precio mínimo de venta de la aeronave”.



La licitación indica que en caso el gobierno mexicano acepte la oferta recomendada por UNOPS, el organismo deberá informar oficialmente al contratista, pero destaca que será el gobierno mexicano quien realizará las negociaciones de la venta del avión presidencial al comprador, con apoyo de UNOPS y del contratista, incluyendo las negociaciones contractuales y el proceso de entrega.



“El contratista debe apoyar el proceso de inspección, aceptación y entrega de la aeronave hasta que la venta sea totalmente concluida”, señala el documento.



La licitación establece que el interesado deberá indicar el "monto de reconocimiento" solicitado el cual "no deberá exceder del 0.03% del valor mínimo de venta de la aeronave”.



“Para esta etapa, UNOPS únicamente pagará al contratista el monto de reconocimiento, debiendo el contratista asumir cualquier gasto que incurra para ejecutar esta etapa, incluidos, entre otros, publicidad, publicaciones, viajes, horas de trabajo, honorarios legales, impuestos y cualquier otro costo o gasto”.



En caso de que se acuerde la venta de la aeronave, el licitante deberá indicar “la comisión de éxito” solicitada en términos porcentuales, la cual será aplicada, en caso de venta, sobre el valor de venta final de la aeronave.



La licitación señala que las condiciones para que se pague la “comisión de éxito” es la aceptación de la oferta y venta del avión por parte del Gobierno de México; la firma del contrato de venta por el Gobierno de México y el comprador; el contrato de compraventa indicará el monto en el que se vendió la aeronave en donde incluirá el porcentaje y monto que se le debe pagar al contratista.



Además de la recepción por parte del gobierno mexicano del monto de la venta y la transferencia del monto por la comisión de éxito del Gobierno mexicano a UNOPS.



Esta icitación de la UNOPS inició el 14 de mayo y se encuentra vigente hasta el próximo 4 de junio a las 20:00 horas.



"Avión no se ha vendido porque es muy exclusivo"



En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en dos años, su gobierno no ha podido vender el avión presidencial TP-01, debido a que es “muy exclusivo” pues, indicó, que fue hecho en pedido especial.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que se seguirá ofreciendo, y se le dará el mantenimiento que requiere la aeronave por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



“Está pendiente todavía, pero ha costado trabajo porque como es muy exclusivo, no se puede vender el avión presidencial. Ahí está", dijo el presidente.



“Aprovecho también para ofrecerlo, pero no hemos podido (venderlo), porque es hecho no en serie, lo hicieron por pedido especial, exclusivo. Entonces vamos a seguir ofreciéndolo, se le está dando el mantenimiento que se requiere. Está a cargo de la Secretaría de la Defensa paras que se mantenga bien”, comentó en Palacio Nacional.