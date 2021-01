Largas filas en Xalapa para cumplir con predial; “desconfían” del pago por Internet

Con gran afluencia, en su mayoría adultos mayores, dio inicio el pago del Impuesto Predial y Derecho de Limpia Pública en la ciudad de Xalapa.



Para proteger la salud de la población y evitar la propagación del Coronavirus, se habilitaron 8 cajas para adultos mayores, se dividió el patio central del Palacio Municipal en tres secciones: empadronamiento de adulto mayor con 6 cajas de cobro, 6 cajas especiales y público en general, explicó la jefa del Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Xalapa, Sandra Romero Olvera.



Señaló que a pesar de tener la alternativa de pago en línea, la población desconfía de su uso.



"Estamos observando que el contribuyente no acude al pago en línea, desconfía mucho de la línea de captura, les queremos dar su línea de captura y no la están aceptando, entonces es un poco de desconfianza".



Refirió que la gran asistencia de los contribuyentes, que genera largas filas, pudiera ser blanco de críticas, a pesar de que se están implementando los protocolos sanitarios, por lo que solicitó a los xalapeños optar por el pago en línea.



"Tenemos tiendas Fasti, bancos Santander, Banorte, Bancomer. Al interior del Palacio tenemos el protocolo implementado, estamos desinfectando con ayuda de Protección Civil cada 30 minutos. Tenemos materiales líquidos adecuados para realizar la desinfección, se está separando la gente".



Reiteró que se instalaron otros puntos de cobro a partir de este lunes, el Parque Deportivo Colón y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, donde se tendrán módulos que operarán de 9:00 a 15:00 horas, mientras que en las plazas comerciales Museo, Ánimas y Crystal funcionarán de 9:00 a 17:00 horas todos los días.



La atención en Palacio Municipal funcionará de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y el pago en línea se puede realizar a través de la página pagoenlinea.xalapa.gob.mx. El depósito se reflejará en un periodo de 24 a 48 horas.



También se podrá realizar el pago en los Centros de Gestión Comunitaria (CGC) Constituyentes, Fovissste, El Moral y El Olmo, así como en las instalaciones de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, de 9:00 a 15:00 horas.



En el Registro Civil de Xalapa, ubicado en el bulevar Porfirio Díaz, colonia Xallitic, se tendrá un módulo que estará abierto de 9:00 a 17:00 horas y en Catastro Municipal, ubicado en la avenida 18 de Marzo, colonia Burócratas, de 8:30 a 14:30 horas.



Las personas jubiladas, pensionadas y adultos mayores que se empadronaron en octubre y noviembre podrán obtener descuentos de 50 por ciento, mientras que la población en general de 20 por ciento.