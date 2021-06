Por la pandemia, alrededor de 19 restaurantes en Orizaba cerraron sus puertas, informó el vicepresidente del ramo en la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Francisco Colina Trujillo.



Comentó que de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE-2021) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los que cerraron fueron medianos y pequeños negocios que no soportaron la crisis.



“Yo creo que si algo pasó es que se hicieron más pequeños o abrieron sucursales o en lugarcitos más pequeños o de plano cambiaron de giro y se metieron a otro rubro”.



Otro problema al que se enfrentaron fue el de las “cocinas oscuras”, negocios sin un local abierto al público pero que operan desde lugares pequeños o las mismas casas con envíos a domicilio, pero que no cumplen con el pago de impuestos.



“Esto es entendible, cuando una persona se queda sin trabajo abruptamente en lo primero que inviertes es en algo de comida en casa y aunque a nosotros nos toca ir a conocerlos e invitarlos a que se regularicen, muchos no aceptan porque tienen miedo al no saber hacia dónde va su negocio, qué tanto va a pegar y agarran una pequeña porción del dinerito ahorrado y lo invierten en lugarcitos, pero sí es una competencia desleal”, dijo.



Entonces lo que sucede, explicó, es que la economía se “atomiza” ya que los vecinos de quien tiene una cocina negra deciden comprarle y ya no a los negocios que están instalados en un local.



Aun y con ello dijo que se observa una ligera recuperación económica muy lenta y eso es ya saliendo de la pandemia, porque ya se está generando cierta certidumbre y cierta confianza por parte de la gente debido a que se están vacunando.



“Hay una parte de la población que no es la mayoría pero ya tienen la vacuna y eso da un poco de certeza al movimiento de comercio, nosotros en los restaurantes, hemos notado que poco a poco se ha ido recuperando clientela”.