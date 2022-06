Las mascotas también enferman: se popularizan seguros médicos para éstas

Las mascotas siempre han formado parte de las familias mexicanas, unas con mejores cuidados que otras y justo en un momento donde se ha concientizado la importancia de atender correctamente a los animales de compañía, el tema de la salud es preocupante.Al día de hoy las consultas veterinarias tienen un costo que ronda entre los $200 a $600 pesos, pero este precio incrementa cuando la consulta es en la noche, a esto se le suma medicamentos y en el caso de ser necesario, hospitalización, por lo que la cuenta final puede superar los $5,000 pesos.Ante este panorama surgieron los seguros para mascotas, pólizas que se han popularizado en los últimos años y que cubren la mayoría de gastos como consultas, estética, hospitalizaciones, daños a terceros y algunos hasta funerales.En el mercado mexicano existen diferentes opciones con instituciones bancarias y servicios especializados en pólizas de seguros, estos pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades de cada persona y de su mascota, por ejemplo:El paquete básico de $200 pesos mensuales a un plazo de 12 meses cubre:Baño y corte de pelo dos veces al año.Vacunación una vez al año.Estancia para mascota por hasta 3 noches, una vez al año.2 consultas veterinarias en consultorio al año.Apoyo económico de $500 pesos para consulta a domicilio, 2 veces al año.$1,000 pesos para análisis de sangre, orina o materia fecal$1,000 pesos para hospitalización en la clínica más cercana.$10,000 pesos para daños a terceros$3,500 pesos para gastos funerarios$2,500 pesos en caso de fallecimiento por accidente.A lo anterior se suma asistencia veterinaria telefónica ante dudas del cuidado de un animal de compañía, este servicio está disponible 24/7, en el mismo caso cuando exista alguna consulta legal que involucre a la mascota, el seguro cubre asistencia legal telefónica.La póliza de esta institución bancaria también cubre asesoría por extravío, es decir, si el perro o gato asegurado se pierde, un especialista dará seguimiento a los reportes de animales encontrados y te asesorará para dar con su paradero lo antes posible; por otro lado, en caso de viaje, el seguro cubre orientación para conocer las restricciones y documentación necesaria para poder viajar con la mascota.Esta aseguradora ofrece tres paquetes de seguros para los animales de compañía, $264 pesos mensuales; $384 y $478, todos a un plazo de 12 meses sin intereses. En el caso del paquete esencial, el seguro cubre:Gastos médicos veterinarios hasta por $15,000 pesos con un deducible del 10%Robo con violencia de la mascota hasta por $7,500 pesos con un deducible del 20%Fallecimiento de la mascota asegurada por $7,500 pesosResponsabilidad civil hasta por $15,000 pesosAl igual que el primer caso, este seguro ofrece orientación veterinaria telefónica ilimitada, pero agrega desparasitación una vez al año, pipeta antipulgas una vez al año, vacuna antirrábica y servicio de cremación por enfermedad o accidente.Servicios como esterilización, baño y peluquería, corte de uñas y limpieza dental sólo se obtienen con el paquete de $478 pesos mensuales, este igual incluye consulta veterinaria a domicilio una vez al año.Al igual que en el segundo caso, se ofrecen 3 paquetes, Básico ($200 pesos mensuales), Premium ($430 pesos mensuales) y Plus ($1,500 pesos mensuales), en este caso es el segundo paquete el que más cobertura tiene:Muerte o sacrificio forzoso hasta $15,000 pesosGastos funerarios hasta $1,500 pesosGastos médicos a terceros por ataque del perro hasta $2,000 pesosGastos de búsqueda en caso de extravió hasta $1,000 pesosGastos médicos por accidentes hasta $2,000 pesosHospedaje del perro por hospitalización del propietario hasta $2,000 pesos.Es en el paquete plus que se cubren otros dos casos:Gastos médicos por enfermedades no prevenibles hasta por $5,000 pesosRobo con violencia del perro hasta por $35,000 pesos.