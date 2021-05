Las mujeres somos pilares, solucionadoras de conflictos: Itzel Jurado

La candidata a la Presidencia Municipal de Xalapa por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Itzel Jurado Ortíz, señaló que trabajar en un ambiente dominado por hombres, fue muy difícil, pero actualmente las mujeres han alzado la voz para visibilizar todo lo que han luchado por tener igualdad.



Lo anterior lo manifestó durante el programa La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, a través de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.



La también abogada, celebró que las mujeres estén ganando espacios que siempre fueron dispuestos para los hombres, en este caso, defender los derechos de los ciudadanos.



"Hemos buscado oportunidades; las mujeres siempre hemos sido emprendedoras sociales. Las mujeres somos pilares fundamentales de nuestras casas, de nuestros trabajos, somos solucionadoras de conflictos. A Xalapa y a nuestro Estado le hace falta madurar la idea de que somos iguales a los hombres".



Remarcó que durante su recorrido por la capital del estado, aún es posible ver la extrañeza que causa observar a candidatas mujeres.



"En este ambiente en el que ahora estoy, donde yo llego a saludar a alguien, hacen como si no existiera, eso pasó con varias personas. Me di cuenta que aún hay personas que les cuesta aceptar que muchas mujeres podemos".



Aseguró que tiene ventaja en cuanto a concoer las cosas que se pueden hacer y cómo se deben hacer en un Ayuntamiento, ya que al concoer las leyes, trabajará de manera transparente.



Asimismo, destacó el trabajo que ha realizado a favor de los grupos vulnerables y el medio ambiente, este último con el proceso de Sierra Alta en Coatepec.



"Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, es un derecho humano de tercera generación. Identifico al medio ambiene como un derecho que no conocemos. Mi intención para estar al frente del Ayuntamiento, quisiera ser muy cuidadosa con el manejo de lo recursos", concluyó.