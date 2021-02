Las mujeres tenemos que estar para que la 4T se consolide, afirma feminista

La militante chiapaneca feminista de izquierda popular, Lupita Ruiz Coutiño, aseguró que no dejarán de luchar por espacios en la política, derecho que se les negó por varios años.



"Todos los días, las mujeres somos cuestionadas por nuestro actuar, por nuestro sentir. Estamos preparadas para estos espacios. La derecha cada vez es más radical, porque ve que nosotros estamos avanzando. El hecho de que exista violencia contra las mujeres feministas es porque tienen miedo de lo que hemos logrado y seguiremos logrando. Hemos perdido tanto que perdimos el miedo".



En entrevista telefónica, la precandidata a la diputación federal por representación proporcional (plurinominal) por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y que visitará la Capital del Estado este sábado 6 de febrero para llevar a cabo actividades referentes a política feminista, aseguró que la nueva política en el país será feminista o no será.



"Sabemos que la cultura patriarcal atraviesa a las personas que todavía están en los puestos de decisión política y no es garantía que haya un gobierno de izquierda y que vayan a reproducirse estas prácticas patriarcales. Es más decisivo que las políticas feministas participemos. Para que la Cuarta Transformación se consolide, nosotras tenemos que estar. La política será feminista o no será y ya estamos tirando a esa cultura patriarcal".



Además, lanzó un llamado a las mujeres participantes en el ambiente político que sigan la lucha, pues dijo que cada vez que reprimen su voz, la cultura patriarcal gana la batalla.



"Tener apertura en la política es una batalla ganada del movimiento feminista. Nosotras lo hemos ganado e insistido por décadas. Esta apertura responde a un contexto nacional".



Expuso que el feminismo veracruzano, chiapaneco y el centroamericano está conformando un movimiento en la defensa del territorio, de las mujeres indígenas y de los derechos de las féminas en las zonas rurales.