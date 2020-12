Las Reinas Chulas presentan vía virtual "Sustorela Política Mexicana”

Armándose de valor para superar esta Navidad virtual, Las Reinas Chulas presentan para este sábado “Sustorela Política Mexicana”, auténtico espectáculo “cabarecovideño”, en el que tendrán como invitada especial a la extraordinaria actriz Gabriela de la Garza.



"Las Reinas Chulas, desde la ciudad de México, en su afán de celebrar la Natividad cueste lo que cueste, cuidando de su bolsillo y protegiéndole del COVID-19 se lanzan por su décimo espectáculo en Cabarezoom, con el único fin de mantener vivas nuestras tradiciones, no vaya usted a pensar que es pa’completar su quincena y poder cenar romeritos y bacalao el 24… ¡nooo, nada de eso!", dice jocosa Sara Cortés.



"Y como ya de aguinaldo mejor ni hablamos, no se pierda la oportunidad de hacer, junto con sus cabareteras consentidas, la carta a los Reyes Magos para que por lo menos este diciembre nos llegue la esperada vacuna, nos saquemos el Melate o ya de perdis que los empresarios del país paguen sus impuestos, digo, por lo menos".



"Por eso, Las Reinas Chulas regresan más políticas que nunca y acompañadas de la gran actriz, Gabriela de la Garza, explotarán todas sus facetas de imitadoras para recrear desde: una Fifí Téllez, un Gilberto Lozasno, un Claudio X González; hasta un Chelito Ebrart, un Peje Manuel y un sin número de parodias e imitaciones que harán temblar a la mismísima Angeliquita Vale".



"Con todos en la mira y para no pensar en lo que será la ‘cuesta de enero’, que más bien parece caída libre al abismo, le invitamos a descubrir en esta “Sustorela Política Mexicana”, quién será el Diablo con los cuernos más largos de la temporada".



"De esta manera: entre diablos, ángeles, la pedidera de la posada, los peregrinos y villancicos, se mostrarán las peripecias que un Rey Mago desempleado y una acarreada teporocha profesional tendrán que pasar para adorar al Niño, sin caer en las tentaciones de Elektra, Best Buy, Amazon o Mercado Libre; las fake news, el pánico o la crisis económica".



"Descubra cómo lo lograrán... si es que lo logran. Venga usted a ver, mejor dicho, quédese en casa para ver este espectáculo con el que Las Reinas Chulas sorprenderán hasta a Miguel Sabido, porque es sabido que tendrán más de 200 extras, con Susana Distancia por eso no los verán pero andarán por ahí, de lejitos para cuidarnos del COVID-19".



“Sustorela Política Mexicana” se presentará por Cabarezoom este sábado 19 de diciembre, a partir de las 21:00 horas. Adquiera desde ahora su boleto en https://boletopolis.com/es/evento/16489/funcion/61650 y sea testigo de cómo le harán estas cuatro chulas cabareteras para romper la piñata juntas pero no revueltas, a través del Zoom.