Las vergonzosas calles de Coatzacoalcos; como pueden, cubren los hoyos

Con sillones, ramas, palos y hasta palmas, automovilistas cubren los huecos de las alcantarillas en colonias como Santa Isabel IV y Rancho Alegre II, en Coatzacoalcos, para evitar daños en sus llantas.Y es que esto es un riesgo latente para los conductores que transitan por las avenidas y al no percatarse que las alcantarillas no tienen rejillas, caen en el hueco, lo que provoca daños en las llantasEsta situación lleva así meses y no hay quien dé solución.Tan solo en la calle General Anaya, esquina Las Palmas, en el Kilómetro 8, a la altura de la colonia Rancho Alegre II, hay dos grandes huecos; una cloaca colapsó porque ya estaba obsoleta.Vecinos aseguran que son tapas viejas que necesitan rehabilitación o cambiarse por nuevas.“Ya están muy viejos los tubos la verdad, reparan uno, se descomponen otros y yo creo que habrían que cambiar toda la rejilla como hicieron en las palmitas”, dijo el vecino Margarito Castellanos.Más adelante, en la colonia Santa Isabel cuarta etapa, los mismos vecinos han tenido que valerse de cualquier cosa como señal para evitar que algún automóvil caiga en el hoyanco.“Se han ido bastante personas con sus vehículos y se han reventado hasta sus llantas, pero nosotros qué podemos decir, el ayuntamiento solo viene a tomar fotos y con la misma se van, yo pensé que iban a componer y nada más no”, dijo.Pese a que han reportado esta situación al departamento de Obras Públicas, hasta el momento ninguna autoridad ha acudido a reparar los daños.