Le “arrebatan” dinero de cuotas a vecinos, en Veracruz Puerto

Estimado señor Director, me permito recurrir a usted para que a través de su portal, se haga un llamado al H. Ayuntamiento de Veracruz, al INVIVIENDA y las Autoridades competentes, en virtud de que, desde hace aproximadamente 2 años en el cluster llamado “Palma Rizada” del fraccionamiento Rincón de Palma Real, de la Ciudad y Puerto de Veracruz, una supuesta “administración” de manera ilegal tomó el control de la cuenta bancaria donde se depositan las cuotas de mantenimiento de nuestro Cluster; sin embargo, el domicilio legal que ostenta dicha “administración”, resulta ser un domicilio fantasma, por lo que no podemos interponer aclaración alguna respecto del destino y buen uso de nuestro dinero, ni mucho menos se tiene una rendición de cuentas, por lo que no sabemos quien maneja nuestras cuotas de mantenimiento.Aunado a lo anterior, en días pasados la “administración” del Cluster, sin autorización de los propietarios, decidió hacer modificaciones a las áreas de uso común, lo cual además está prohibido por la Ley de Condominos, situación que ya hicimos del conocimiento del H. Ayuntamiento y del INVIVIENDA, haciendo caso omiso a nuestro llamado.Por lo que acudimos ante usted, para hacer pública nuestra denuncia y lograr que las citadas autoridades intervengan en tan grave problemática.Agregando al presente correo las fotografías donde se muestra las modificaciones a las áreas de uso común.Agradeciendo su atención le enviamos un cordial y afectuoso saludo, rogando se omitan nuestros generales por cuestiones de seguridad.