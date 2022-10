Le cayó la voladora a SAM’S: aplica PROFECO sellos de suspensión

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) inició un procedimiento administrativo contra la Sucursal Xalapa del gigante mayorista SAMS’ Club, por incurrir en “prácticas abusivas”.Desde el 7 de octubre, personal de la PROFECO pegó un aviso de “Suspensión” en las salidas del almacén ubicado en Lázaro Cárdenas, sin que ello interrumpa su operación.Lo anterior, luego que consumidores denunciaron la práctica de los empleados de la tienda de revisar los tickets de compra para cotejar que los productos adquiridos coincidieran con los que portaban los clientes en el carrito.La PROFECO acudió a SAM’S y verificó que sí había dicho proceder de los trabajadores contra los clientes, por lo que aplicó los sellos de suspensión al supermercado.Dicho procedimiento no limita las actividades de la tienda, sino que obliga a no llevar a cabo las revisiones de los tickets.Cabe referir que a nivel nacional, la PROFECO ha realizado procedimientos similares contra la tienda de mayoreo. Es el caso de la Unidad Netzahualcóyotl, Estado de México, por las mismas causas.En Ensenada, Baja California, los clientes también denunciaron acoso de los empleados para exhibir el ticket de compra, incluso, impidiéndoles la salida hasta que verificaron la compra.En el caso de Xalapa, la tienda exhibe un letrero en el que justifica la revisión de los recibos, para verificar “que no se cobre de más” a los miembros del club.