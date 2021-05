Le copian a MORENA: Esposa de Yunes Márquez lo sustituirá como candidata

Patricia Lobeira, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, será quien asuma de manera temporal la candidatura del PAN-PRI-PRD por la Alcaldía de Veracruz, luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz invalidara el registro de su marido.El coordinador de campaña y diputado federal con licencia, Carlos Valenzuela, aseguró que el Comité de Elecciones del PAN a nivel Nacional ya avaló que Lobeira sea quien sustituya a Yunes Márquez.No obstante, esto sería sólo hasta que se resuelva el recurso interpuesto ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.“Hace unos minutos ya fue publicado en el estrado tanto del partido a nivel nacional como a nivel estatal la sustitución en la figura de Patricia Lobeira. Esperando la resolución la siguiente semana que es tentativo cuando la Sala Regional pudiera sesionar”, dijo.De acuerdo con Valenzuela, este viernes Paty Lobeira iniciará campaña, una vez que se haga el registro ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).Además, aclaró que los señalamientos de que no cumple con los requisitos para la Presidencia Municipal son infundados, porque es nacida en la ciudad de Veracruz."Lo que no sabe MORENA es que Paty Lobeira es nacida en el puerto de Veracruz, no tiene que presentar tiempo de residencia, porque ella es nacida en el Puerto de Veracruz, es parte del desconocimiento que tiene MORENA", dijo.Valenzuela comentó que durante estos días, el excandidato Yunes Mázquez seguirá en proyecto a través de su esposa: “es el mismo equipo político y de campaña, es una buena decisión, esperando la resolución”.Agregó que sea cual sea el resultado, gobernarán uno al lado del otro.